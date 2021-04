transportminister Benny Engelbrecht under torsdagens pressemøde om regeringens transportudspil. Foto: Mie Neel. Foto: Mie Neel

Engelbrecht: Hurtigere tog kræver, at de er tip-top

Sjælland - 08. april 2021 kl. 16:40 Kontakt redaktionen

For meget asfalt og for lidt til at gøre den kollektive trafik bedre.

Sådan har kritikken lydt fra ikke mindst regeringens egne støttepartier i forbindelse med regeringens transportudspil »Danmark fremad«, der blev præsenteret torsdag middag.

Men transportminister Benny Engelbrecht afviser kritikken.

For lægger man alle tallene sammen, er der faktisk afsat cirka 80 milliarder kroner ud af de lidt over 160 milliarder kroner i udspillet, alene til kollektiv trafik. 60 er afsat til vej-projekter, mens en stor del af de resterende penge er »frie midler«, som Folketingets partier og regeringen kan afsæte til andre projekter.

- Samlet set investerer vi altså mere i kollektiv trafik end i veje, sagde Benny Engelbrecht på pressemødet torsdag middag.

I regeringens udspil er der »kun« afsat knap 40 milliarder til nye projekte rinden for kollektiv trafik. Men derudover er der også yderligere 40 milliarder »skjult« i udspillet, der er bundet op på især jernbane-projekter, der allerede er i gang.

Det gælder jernbanens nye signalpgrogram der ventes færdig-udrullet i 2030, elektrificering af jernbanen og indkøb af nye eltog samt hastighedsopgraderinger af jernbanen.

En forudsætning for, at det kan lade sig gøre er dog, at banerne og togene er tip-top. Det er ikke tilfældet i dag:

- En forudsætning for at man kan opgradere hastigheden på jernbanerne er, at man også løbende investerer i at vedligeholde banerne. Der havde den tidligere regering afsat 4 milliarder kroner. Og det har vist sig at være alt for lidt. Vi afsætter 12 milliarder til vedligehold af jernbanen i vores udspil, siger han til Sn.dk.

Han fremhæver også, at regeringen ønsker et nyt jernbane-projekt, der skal lede de gennemkørende tog mellem øst og Vestdanmark og til Femern Bælt-forbindelsen uden om Ringsted Station:

- Opgraderingen i Ringsted vil sammen med opgraderinger af banen sikre, at man korter rejsetiden mellem København og Odense med 12 minutter, og dermed sikre, at turen mellem København og Odense maksimsalt tager en time, siger Benny Engelbrecht, der også fremhæver, at regeringen ønsker en ny jernbane mellem Ny Ellebjerg og Kalvebod i København.