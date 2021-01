Argo ejes af Roskilde, Køge, Solrød, Greve, Stevns, Lejre, Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner, der risikerer at stå med en gæld på over 900 millioner, hvis affaldstårnet tvangslukkes i 2026, sådan som KL har indstillet. Foto: Thomas Olsen.

Energiordfører: Lukning af energitårn lyder dyr

Sjælland - 28. januar 2021 kl. 17:36 Af Tine Fasmer og Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Det er ikke til gavn for hverken klimaet eller miljøet - og så efterlader det en regnin på knap en milliard til skatteyderne.

Nogenlunde sådan lød budskaberne, da Affaldsselskabet Argos bestyrelsesformand Niels Hörup torsdag fik virtuelt foretræde for Folketingets klima-, energi- og forsynings-udvalg.

Her fik Hörup, der til daglig er borgmester i Solrød (V), præsenteret de bekymringer og indvendinger, som Argos ni ejerkommuner har mod lukningen af affaldsanlægget, der er et af i alt 10 affaldsanlæg, som Kommunernes Landsforening (KL) har udpeget til lukning inden 2030.

- Vi fik redegjort for, at hvis man lukker energitårnet, så lukker man en af de nyeste og mest moderne anlæg, der ligger i top hvad angår effektivitet og miljøvenlighed. Og vi fik også fremhævet, at det vil få store samfundsmæssige konsekvenser, hvis man lukker det, siger Niels Hörup.

Han henviser til, at Argos ni ejerkommuner: Roskilde, Køge, Greve, Solrød, Stevns, Lejre, Holbæk, Kalundborg og Odsherred, lige nu har en gæld på over 1,3 milliarder kroner i Energitårnet, der er fra 2013. En gæld, der ifølge Argo stadig vil være på over 900 millioner kroner i 2026, hvor anlægget ifølge KL's indstilling skal lukkes.

Forligskredsen på Christiansborg har afsat 200 millioner kroner i alt til at kompensere ejerkommunerne bag de 10 affaldsanlæg, der skal tvangslukkes.

Venstres energi- og forsyningsordfører Carsten Kissmeyer understreger, at lukningen af Argos energitårn og ni andre kommunale anlæg, deriblandt et anlæg fra 2017 i Hørsholm og et anlæg i Slagelse, slet ikke er nået til folketingspolitikernes bord endnu.

Indstillingen fra Kommunernes Landsforening, der kom i december og som siden har rejst et ramaskrig blandt Argos ni sjællandske ejerkommuner og Norfors fem ejerkommuner i Nordsjælland, er lige nu til vurdering hos en række statslige tilsyn.

- Så jeg kan ikke vurdere det, Argo er kommet med. Men jeg synes, tallene er store, siger Carsten Kissmeyer med henvisning til misforholdet mellem de 200 millioner, der er afsat, og så den gæld, alene Argos ejerkommuner slæber rundt på.

Socialdemokratiets medlem af klima-, energi- og forsynings-udvalg, Kasper Roug, har også svært ved at gå ind i problemstillingen omkring Argos store gæld.

- Det er klart, at vi lytter til Argos argumenter om, at det er et ret nyt anlæg, hvilket KL efter deres vurdering ikke har taget med i betragtning. Vi tager det meget seriøst, når vi får sådan et opråb. Derfor sender vi deres argumenter videre til ministeriets vurdering, siger han.