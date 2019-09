Send til din ven. X Artiklen: En uværdig afslutning på en flot karriere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En uværdig afslutning på en flot karriere

Sjælland - 01. september 2019 kl. 19:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Presset blev til sidst for stort for Lars Løkke Rasmussen. Manden, der er kendt for aldrig at give op, havde ikke flere liv tilbage i politik. Han forlod i lørdags Venstres hovedbestyrelsesmøde ad bagdøren og sagde farvel med et vredt tweet, hvor han erklærede, at han går for sin selvrespekts skyld. Et chokerende og uværdigt farvel.

Det var ikke kønt at se, at en flot politisk karriere blev afsluttet på den måde. Den kampvilje, egenrådighed og indædthed, der har bragt Lars Løkke så langt i dansk politik med blandt andet indtagelse af Statsministeriet i to omgange, blev til sidst det, der kom til at fælde ham. Det skal dog siges, at Lars Løkke ikke er den eneste i Venstres top, der har bidraget til ledelseskrisen i partiet. Så langt fra.

Måske havde Løkke sin tid, og den tid er nu rindet ud. Lars Løkke gik i vrede, fordi hovedbestyrelsen nægtede ham at præsentere sig selv som fremtidens mand ved at lade ham fortælle om sine politiske visioner på det kommende landsmøde. Hovedbestyrelsen og flertallet i baglandet så ham nemlig som fortid.

Det har bestemt også slidt på tålmodigheden i baglandet, at forholdet mellem Løkke og næstformand Kristian Jensen i alt for lang tid har været så åbenlyst dårligt. Striden mellem de to herrer har kostet alt for mange kræfter og har skabt forvirring om Venstres linie.

Men det er ikke det eneste, der var med til af fælde Lars Løkke. Venstres jyske kerneland havde efterhånden fået nok af en egenrådig formand, som i mange tilfælde gik sine egne veje uden at rådføre sig med andre i partiet. Mens baglandet under valgkampen forberedte sig på kamp med Socialdemokratiet, ville Løkke pludselig i regering med fjenden Mens venstrefolk arbejdede hårdt i regionsrådene og var stolte af resultaterne, fremlagde Lars Løkke en plan om at lukke regionsrådene. Og mens Venstres jyske kernetropper førte valgkamp på offentligt mådehold, kom Løkke pludseligt med et løfte om, at han ville bruge 68 milliarder kroner mere på velfærd. Til sidst var det bare nok - eller snarere for meget.

Meget tyder på, at det bliver Jakob Ellemann-Jensen, der kommer til at overtage stafetten fra Lars Løkke Rasmussen. Det bliver ikke en nem opgave. Mange skår skal klinkes, uforsonligt indstillede fløje i partiet skal bringes til forståelse med hinanden - og disse fløje kan både være politiske, personlige og geografiske. Oveni denne store opgave skal Venstres kommende leder træde i karakter som den borgerlige bloks leder i Folketinget. En leder, som evner at tegne en klar linje for, hvad Venstre vil og som samtidig formår at skabe et godt og tillidsfuldt samarbejde med de øvrige partier i blå blok. AS