En stor tak til dronning Margrethe i kæmpende revy

Sjælland - 26. juni 2021 kl. 16:03 Kontakt redaktionen

3 stjerner til Rødvig Revyen Af Jesper From

Der er for langt mellem snapsene i den første af to revyer i Rødvig. En revy, der blev hårdt amputeret et døgn før premieren. Men det forsvarer ikke alt for mange numre løber ud i sandet.

Der var en tid, hvor der i Danmark var langt over 30 professionelle revyer - samt amatørrevyer i hver en flække. Tallet har siden været dalende og fundet et naturligt niveau. For vi danskere vil hellere end gerne ud og slå os på lårene og få noget at tænke over. Og her kan revyen så meget.

I Rødvig kan de noget, som ingen andre steder. Nemlig diske op med to revyer. Rødvig Revyen Revyperler og Harmoniens Revyperler.

Torsdag lagde Rødvig Revyen fra land i et stort hvidt telt. Og det der skulle have været et festfyrværkeri, blev hårdt ramt et døgn før premieren, da Kirsten Siggaard måtte melde fra på grund af sygdom - i hvert fald for en periode. Det var naturligvis ikke en optimal situation - og selvom revyens koreograf Fie Alberte Damgaard-Lauritsen sprang til, så var det ikke nok til at revyen havde det let.

Der er ganske enkelt for langt mellem topnumrene. To i hver afdeling - og det er for lidt i en professionel revy med 19 numre.

Lad os så dvæle lidt ved de fire revyperler.

»På Facebook« går lige i flæsket på alle os, som har mere end svært ved at tale ordenligt til hinanden på det sociale medie. For det er så let at svine andre til.

- Ingen er for fine til at skrive: Dit dumme svin! Vi glemmer, hvor hårdt et ord kan såre.

En ganske enkelt fremragende tekst af »revy-rotten« Leif Maibom og stærkt formidler af Kim Brandt. Og - modsat mange af revyens andre numre - så er der her en pointe at gå ud på.

Efter en velfortjent mavepuster, får vi en klassisk sketch, hvor vi får lov til at grine igennem. Og det gør vi i »Varm luft«, hvor en stakkels rejselysten turist (Peter Andersen) får sved på panden længe inden han har sat kursen sydpå, da han kommer i kløerne på den overgearede supersælger hos rejsebureauet - spillet skønt af Mette Ladekarl.

Men lige som vi tror, at nu rykker revyen, kommer en stribe numre, hvor de spinkle ideer simpelthen ikke holder. Helt kikset i et klimanummer med Greta Thunberg med en rumsterstang i hånden. Hvor kom den idé lige fra - eller mangel på samme?

Undskyld, Ulf Pilgaard, Preben Kristensen, Jan Schou og sikkert mange andre glimrende parodister. Men vil man møde den »rigtige« Dronning Margrethe, så tag til Rødvig.

Peter Andersen er aftenens scoop som vores kære dronning. Hendes majestæt laver nu også live video - og er ved at lære sproget.

- Vi har ni slotte og et kongeskib... så deeettt.....

En tekst af Engholm og Stimose ramt lige på kornet.

Peter Andersen er igen i fokus i sketchen »Sølvbryllupsklar«, hvor også Kim Brandt funkler. Modsat en del andre numre, bliver der her underspillet.

Revyen går lidt i opløsning i finalen med en række nyere og ældre grandprix-numre. Der er noget at klappe til - men ikke rigtigt klappe af. Igen sidder man med følelsen af: Hvad var nu det for noget - og hvorfor?

De to instruktører Claus Reenberg og Nikolaj Tarp skriver i programmet: »Vi har arbejdet på at skabe en revy, der ikke kun kommer til at handle om corona«. Men der er faktisk en helt del corona i revyens første afdeling. Om det så er læreren og eleverne, der er tilbage i klasseværelset. Krammekurset. De hjemmearbejderne revyskuespillere og sågar en corona-musical.

De fire skuespillere bakkes glimrende op af en trio med Mads Strandgaard, som kapelmester. Scenografien er enkelt, farverig og velfungerende. Da scenen er lav, skal man passe lidt på med at placere et mini-klaver på scenegulvet. Det er mere end svært at se fra de bagerste langborde - og så ryger ligesom lidt af pointen i det nummer.

Kirsten Siggaards stand-in, Fie Alberte Damgaard-Lauritsen, kæmper tappert. Og stor respekt for at hun tog tjansen og slipper helskindet igennem.

Trods de fire tip-top-numre, så kan det ikke blive til mere end tre små stjerner.

