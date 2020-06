Sjællands Universitetshospital har i alt haft fire smitteudbrud med Covid-19. Det seneste på Hæmatologisk Afdeling i Roskilde er ved at være slut.

En patient er død efter smitte på sygehus

Sjælland - 02. juni 2020 kl. 10:19 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sjællands Universitetshospital er ved at have styr på SUH's fjerde smitteudbrud med Covid-19. Mn en af 12 smittede patienter fra Hæmatologisk Afdeling i Roskilde er død. Også sygehusene i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster samt Psykiatrien i Vordingborg har været ramt af epidemien på enkelte afdelinger.

Smitteudbruddet på Hæmatologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital er ved at være slut, lyder vurderingen fra lægefaglig vicedirektør Jesper Gyllenborg.

- Men desværre må vi konstatere, at en af de smittede patienter, der i forvejen var svært syg af anden sygdom, er afgået ved døden, siger Jesper Gyllenborg.

I alt 33 smittede Fredag den 15. maj om morgenen stod det klart for sygehuset, at der var et Covid-19-smitteudbrud i gang blandt personalet på afdelingen, hvor en ansat havde været hjemme med sygdommen i flere dage, da endnu en ansat blev testet positiv. Derefter blev samtlige ansatte og de indlagte og udskrevne patienter, der var indlagt 15. maj, testet gentagne gange med regelmæssige mellemrum.

I alt blev der frem til slutningen af maj fundet 12 smittede patienter fra afdelingen, der blandt andet behandler lymfekræft, leukæmi, knoglemarvskræft og godartede blodsygdomme for patienter fra hele Region Sjælland. Desuden har 21 ansatte været smittet med coronavirus.

Fire udbrud på SUH Sjællands Universitetshospital (SUH) har i alt haft fire udbrud med coronavirussen.

- Det første var i staben, hvor en ansat fik konstateret Covid-19, og da vi testede, blev der fundet yderligere to smittede blandt de ansatte, der alle har kontorarbejde, fortæller Jesper Gyllenborg.

Medicinsk Afdeling i Køge har også haft et mindre smitteudbrud, hvor der var tre positive medarbejdere, men ikke blev fundet nogen smittede patienter. Også Medicinsk Afdeling i Roskilde har haft et mindre udbrud: En ansat blev testet positiv, efter at man havde opdaget, at en netop indlagt patient havde sygdommen.

Sn.dk spurgte, om der har været Covid-19 blandt eksempelvis SUH's håndværkere, der kommer rundt på mange afdelinger.

- Nej, jeg har ikke kendskab til, at der er teknisk personale, som har været smittet med Covid-19, siger Jesper Gyllenborg.

Andre sygehus også ramt Der har også været udbrud af Covid-19 på andre sygehuse, oplyser Region Sjælland. På Holbæk Sygehus har der været et smitteudbrud på et afsnit på Medicinsk Afdeling, hvor 17 ansatte blev testet positive.

På Slagelse Sygehus har i alt 39 ansatte - fordelt under hele coronaepidemiens forløb - på Geriatrisk Afdeling (ældre medicinske patienter) været smittet. Sygehusledelsen understreger, at smitten hele tiden har været under kontrol.

Psykiatrien i Vordingborg har haft smittespredning blandt personalet, så omkring 15-18 ansatte - men ingen patienter - blev smittet.

På Nykøbing F. Sygehus har der været smitteudbrud på Afsnittet for Geriatri og apopleksi samt Afsnittet for Geriatri og Nyresygdomme, hvor i alt 35 medarbejdere og fem patienter har været smittet med Covid-19.

