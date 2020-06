Bornholms borgmester Winni Grosbøll (S) havde gerne set et Folkemøde i coronaens tegn, men har samtidig fuld forståelse for, at man i år var nødt til at aflyse. Foto: Bornholms Kommune

En paradoksal aflysning

Sjælland - 12. juni 2020 kl. 07:00 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Folkemødet skulle i år have løbet af stablen på klippeøen for 10. år i træk. Men coronapandemien gør, at den runde fødselsdag først bliver fejret i 2021, og Bornholm, som normalt bobler af liv i midten af juni, virker noget mere afdæmpet i år.

- Det er mærkeligt at gå rundt på Bornholm i disse dage. Normalt tager det normalt 10-12 dage at stable Folkemødet på benene, og der er normalt omkring 1200 personer fuldt beskæftiget med forberedelserne. Så der mangler noget i år, siger Winni Grosbøll (S), Bornholms borgmester, som var en af initiativtagerne til Folkemødet.

Temaerne og debatterne har været mange rundt omkring i teltene i Allinge siden starten gik i 2011. Men i år, hvor coronavirussen har sat sig ikke kun som fysisk sygdom, men også i vores tanker de seneste tre måneder, kunne et folkemøde have fået en anden dimension, mener Winni Grosbøll.

- Det paradoksale er, at Folkemødet kunne have været ekstra interessant i år i forlængelse af coronakrisen. Har den givet os et andet syn på vores tilværelse og de beslutninger, der træffes? Hvad har vi lært af den? Jeg vil dog understrege, at jeg har fuld forståelse for, at vi måtte aflyse. Det var ærgerligt, men nødvendigt, påpeger hun.

Winni Grosbøll er ikke et øjeblik i tvivl om, at Folkemødet gør demokratiet godt, og giver mange et frirum til at tage nogle diskussioner i en anden kontekst end den daglige.

- Folkemødet er et sted, hvor folk sænker skuldrene lidt og får talt sammen på en mere afslappende og uforpligtende måde. Jeg og mine politiker-kollegaer er vant til en politisk debat, som er meget konfliktpræget. På Folkemødet kan man indgå i nogle andre konstellationer og debatter, som man ikke ville gøre til dagligt, siger hun.

Næste Folkemøde bliver altså først i 2021, og det kan sagtens blive med en række nye tiltag.

- Selvom det er ærgerligt at aflyse, giver det os også en enestående chance for at stoppe op og tænke over, hvad vi vil med Folkemødet fremadrettet. Hvordan kan vi gøre det endnu bedre? Skal det være mindre? Skal indholdet være anderledes? spørger Winni Grosbøll og fortsætter:

- Vi har igennem de sidste mange år fået godt styr på logistikken og alt det praktiske omkring Folkemødet. Men det har også nået en størrelse, der gør det hele lidt uoverskueligt. Der skal vi måske blive lidt skarpere på indholdsdelen og bringe debatterne mere sammen, så der måske bliver færre af dem, men af en højere kvalitet, siger hun.