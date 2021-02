Se billedserie Foto: Lacheev Roman/Colourbox

En ny epoke for småbørnsfamilierne

Sjælland - 17. februar 2021 kl. 06:30 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen

Svend Aage Madsen kan næsten ikke finde ord for, hvor nyskabende det er, at nybagte danske fædre senest næste år får øremærket otte ugers barsel med løn. I sin egenskab af psykolog, formand for Forum for Mænds Sundhed, ph.d. og forskningsleder på Rigshospitalet har han gennem mange år beskæftiget sig med manderoller og mænds mentale og fysiske sundhed.

Han glæder sig over, at Danmark senest i august 2022 skal have implementeret et EU-direktiv, der øremærker otte ugers barsel til mænd. For første gang i historien bliver det at tage barsel med sit barn, før det er stort nok til at komme i institution, altså noget, der per definition også bliver lagt over på barnets far.

Et nybrud - Det er helt nyt og epokegørende. Gennem millioner af år, har det været kvinderne, der har haft ansvar og det helt tætte forhold til de små børn. Det er først inden for de seneste 10-20 år, at fædrene er begyndt at bevæge sig ind på dette område, siger Svend Aage Madsen, og fortsætter:

EU har besluttet at øremærke to måneders barsel til alle fædre i medlemslandene.

Implementeringen af EU-direktivet betyder i Danmark, at de to måneders barsel bliver taget fra den samlede pulje på 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge, som danske forældre har ret til – enten med alle uger kun til mor, kun til far eller fordelt mellem de to.

Det bliver frivilligt, om faren vil tage de to måneders orlov, men vælger han ikke at gøre det, bortfalder de ubrugte uger. De kan altså ikke overtages af moren.

- Derfor skal vi også være ekstra opmærksomme på, hvordan denne overgang kommer til at ske.

Det anslås, at cirka 73 procent - det vil sige 40-50.000 fædre - årlige vil tage minimum de to måneders øremærkede barsel, når den er blevet indført. For at hjælpe fædrene godt på vej, og støtte de vigtige relationer mellem fædre og børn fra starten af barnets liv, har Forum for Mænds Sundhed startet projektet "Far på barsel". Projektet er støttet med 5,5 millioner kroner fra Nordea-fonden.

- Det er vigtigt, at vi giver en håndsrækning og hjælper dem med at finde frem til, hvilke behov der især gør sig gældende for denne gruppe. Det er jo første gang i historien, at vi kommer til at se så stor en gruppe mænd gå ind på noget, som traditionelt set har været kvindernes område, siger Svend Aage Madsen.

Projektet skal først og fremmest undersøge, hvilke specielle behov og mekanismer der især gør sig gældende, når fædrene i endnu højere grad skal til at holde barsel. Dernæst bliver der udarbejdet guider, og sundhedspersonalet bliver uddannet til at være opmærksom på forhold, der har betydning for familien.

Det nye tiltag kommer i forlængelse af projektet "Far for livet". Her har man allerede oprettet 25 Fars Legestuer, der har særlig fokus på barslende fædre. Desuden har man særlig far-ambassadører i 66 kommuner. Det er planen, at disse blandet andet kommer til at fungere som bindeleddet til sundhedspersonalet rundt om i landet, der skal være med til at implementere den mere trivsels-orienterede del af den nye ordning.

Samme dilemma for begge forældre Svend Aage Madsen kan godt se nogle udfordringer af både strukturel, praktisk og traditionsmæssig karakter. Men selvom det først er inden for det kommende halvandet års tid, at Danmark gør Sverige, Norge, Island og Finland selskab med øremærket barsel til mænd, har han gennem de senere år set en positiv udvikling i mænds syn på det at være far.

Hvis mor og far boede sammen og begge havde ret til barselsdagpenge, tog fædre, der fik barn i 2018, 31,9 dages barsel i gennemsnit. Nybagte fædre, der fik barn i 2015, tog 29,3 dages barsel i gennemsnit, og der var dermed en stigning for fædrene på 2,6 dage fra år 2015-18.

Mødre, der fik barn i 2018, tog i gennemsnit 273,9 dages barsel, mens mødre, der fødte i 2015, tog 276,5 dages barsel. Det er tilsvarende et fald på 2,6 dage.





Kilde: Danmarks Statistik - Der sker en stor bevægelse i disse år, hvor langt flere fædre tager far-rollen på sig - også når barnet er helt lille. Data viser, at mændene er langt mere engageret nu end tidligere. Det sjove er, at mænd og kvinder hver især støder på de samme udfordringer som tidligere - men i omvendt rækkefølge. Fremover bliver det i lige så høj grad kvinderne, der kommer til at stå i dilemmaet med at skulle vælge mellem at lægge tid og kræfter i familien eller det der nye spændende projekt på jobbet. Men forhåbentlig kan det her være med til at uddebattere om det er skadeligt for éns karriere at tage en længere barsel med sit barn, lyder det håbefuldt fra Svend Aage Madsen.

- Det her handler om forældre - ikke kun mænd eller kvinder. Det er hele familien, der får gavn af det her. Og det er et kæmpe skred i forhold til, hvordan vi fremover kommer til at se på forældrerolle kontra arbejdsliv, slutter han.