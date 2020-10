En kølelift til minde om Vilja

Den 3. juni mødte Louise, Andreas og Andreas' søster Camilla op på Sjællands Universitetshospital Roskilde for at overrække en kølelift. Den skal være med til at hjælpe andre forældre til et dødfødt barn med at have den nyfødte hos sig i længere tid, eller have barnet med hjem inden den endelige afsked.