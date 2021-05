Bjarne Nielsen på 55 år gik straks til læge, da han mærkede en hævelse på siden af halsen. Det viste sig at være kræft. Foto: privat Foto: Privat foto.

Send til din ven. X Artiklen: En hævelse på halsen var ikke et insektstik, men kræft Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En hævelse på halsen var ikke et insektstik, men kræft

Sjælland - 19. maj 2021 kl. 06:00 Af Heidi Engelund Kontakt redaktionen

»Jeg tror lige, jeg ser tiden an«.

Sådan tænker mange danskere uden tvivl, hvis de hoster lidt eller maven slår knuder.

Men der er god grund til at få en tid hos lægen, hvis man har det mindste mistanke om kræft.

I Region Sjælland viser en ny undersøgelse lavet for Kræftens Bekæmpelse, at 54 procent af danskerne ikke straks går til lægen med et modermærke, der ændrer sig, og 46 procent ikke kontakter egen læge med det samme, hvis de oplever uforklarlige blødninger, mens 44 procent heller ikke render til læge, hvis de opdager en knude.

Alle symptomer kan være tegn på kræft, som man bør reagere på, lyder det fra Kræftens Bekæmpelse.

Gå til lægen! Hos Kræftens Bekæmpelse ved man godt, at danskerne venter og ser tiden lidt an, før man kontakter sin læge. Det er især corona-nedlukningen, der har gjort, at færre danskere har fået stillet en kræftdiagonise, fordi de ikke er gået til lægen.

Undersøgelsen viser, at 38 procent har ville ventet med at gå til læge, hvis de oplevede alvorlige tegn på sygdom

Overlæge fra Kræftens Bekæmpelse, Janne Bigaard, siger:

- Man skal ikke vente og se tiden an. Derfor er vi overraskede over at se, at omkring halvdelen ikke reagerer hurtigt, når de oplever lige netop disse alarmtegn. Det kan være klare advarselssignaler på kræft, siger hun.

Fakta om kræft 16.500 dør af kræft i Danmark hvert år.

2.000 personer har været med undersøgelse som Kræftens Bekæmpelse har fået lavet i februar 2021 i Region Sjælland.

Undersøgelsen viser, at 27 pct. venter længere end en måned med at gå til læge eller slet ikke opsøge læge ved synkebesvær.

Ved hoste eller ændret afføringsmønster venter 39 pct. mere end en måned med at opsøge en læge.

Ved uventet vægttab venter 42 pct. mere end en måned med at gå til læge.

Undersøgelsen viser, at næsten 8 ud af 10 tilfælde af kræft opdages ved et lægebesøg.



Kilde: Kræftens Bekæmpelse

Livet blev sat på hold Bjarne Nielsen på 55 år er slet ikke i tvivl om, at det er vigtigt at gå til lægen, hvis man har tegn på kræft.

En travl hverdag med tre virksomheder og en karriere som lokalpolitiker i Stevns kommune måtte sættes på hold, da han fik konstateret kræft i juni 2018.

- Jeg har fået et anderledes syn på at gå til lægen i god tid. I maj 2018 var jeg på busrejse med gæster, da jeg en morgen vågnede med en hævelse i højre side af halsen. Det gjorde ikke ondt, og jeg havde heller ikke problemer med at synke, så jeg troede, jeg var blevet stukket af et insekt, fortæller han.

Han gik med symptomerne weekenden over, da han regnede med, at det ville forsvinde af sig selv. Men det gjorde hævelsen ikke.

- Jeg ringede til min læge om mandagen og fik en tid samme dag, og fik taget en masse blodprøver og skulle så have svaret sidst på ugen. Min kone blev meget overrasket over, at jeg ville gå til lægen, det plejer jeg ellers aldrig, siger han.

Blodprøver viste intet Blodprøverne viste ikke noget galt, men lægen valgte alligevel at sende Bjarne Nielsen til undersøgelse for hævede lymfekirtler.

- Lægen ville gerne have mig ind i en cancer-pakke, og så gik det ellers stærkt. Jeg var til øre-næse-hals læge den 4. juni, den 6. juni var jeg på Køge sygehus, og den 18. juni 2018 fik jeg min diagnose, siger han.

Skurken var hpv-cancer Bjarne Nielsen tog sin kone med til lægen, og vidste med det samme at der ikke ventede ham en positiv besked, da han så de fire hvidklædte mennesker i lokalet.

- Det var en god oplevelse, da en reservekirurg stille og roligt forklarede, at der var en tumor i min tungerod på to gange to centimeter. Der var tale om hpv-cancer, og der blev jeg overrasket, da jeg troede, at det var kun noget kvinder kunne få, siger han.

Kirurgen forklarede, at hans overlevelseschancer var på 90 procent efter fem år.

- Men hun kunne ikke garantere, at jeg ikke blev kørt ned af en bus i morgen. Men det er en erhvervsrisiko jeg har lært at leve med, da jeg ejer et busselskab, siger Bjarne Nielsen, der stadig har sit gode humør.

Bjarne Nielsen fik 34 strålebahdnlinger under sit kræftforløb i 2018 og tabte 15 kilo. Men han har det "fantastisk" i dag. Foto: Erik Nielsen

Booster sit immunforsvar Forude lå den værste oplevelse, nemlig at fortælle den dårlige nyhed til sine børn og børnebørn.

Behandlingen mod kræft gik i gang i juli 2018.

- Jeg fik 34 strålebehandlinger på seks uger, morgen og aften hver uge på Næstved sygehus. Og jeg vil sige, at den imødekommenhed og forståelse jeg blev mødt med er noget af det mest fantastiske. Der var både tid til kram og at holde i hånd, siger han og fortsætter:

- Jeg havde besluttede mig for, at jeg ville tage kampen op, jeg var stædig fra starten. Og så har jeg min kære hustru, der er leder i en helsekost-butik, så hun har sørget for, at jeg får boostet mit immunforsvar, siger han.

Bjarne Nielsen tabte 15 kilo undervejs og måtte i de sidste par uger have ernæringssonde. Den 30. august 2018 var han færdigbehandlet.

- I dag har jeg det fantastisk, og jeg er sikker på, at der har været en dybere mening med, at jeg skulle ind i sådan et forløb. Jeg har altid arbejdet meget og udsat min krop og sjæl for meget i forhold til det, der er sundt. Men jeg ryger ikke og drikker mindre end Sundhedsstyrelsen anbefaler om ugen, siger han.

Giv dig selv et årligt tjek Bjarne Nielsen var ikke i tvivl om, hans livsstil skulle ændres.

- Jeg lagde mit liv om, så i dag arbejder jeg kun 35-45 timer om ugen, og ikke længere 6-7 dage om ugen, forklarer han.

Han ved godt, at mænd ikke er verdensmestre i at gå til lægen, men efter hans egen oplevelse er opfordringen klar.

- Min budskab er, gå nu til lægen og få det årlige tjek. Man glemmer jo heller ikke at få tjekket sin bil. Så gå til servicetjek og kontrol, hvis der er noget, som ikke er som det skal være, siger Bjarne Nielsen, der i dag har fået sit liv tilbage i en ny og forbedret udgave.