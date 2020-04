Se billedserie Vi skal holde afstand til hinanden i denne tid for at holde smittefaren nede. Selvom det kan være frustrerende, skal vi huske at værdsætte den unikke mulighed, vi i øjeblikket har, for at være sammen med vores nærmeste familie, mener pyskologi-professor Barbara Hoff Esbjørn. Her er politiet på patrulje ved Moesgård Strand ved Aarhus for at holde øje med, at folk overholder retningslinjerne. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: En gylden mulighed for eftertanke og nye perspektiver Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En gylden mulighed for eftertanke og nye perspektiver

Sjælland - 11. april 2020 kl. 07:42 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens mange forældre i disse dage venter i spænding på, at skoler og institutioner igen åbner dørene til en ny slags hverdag for deres børn, er det måske tid til at overveje, hvad nedlukningen betyder for os mentalt.

- Mange er selvfølgelig bange for, at de selv eller deres nærmeste bliver smittet med Covid-19. Nogle har i sagens natur store bekymringer i forhold til økonomi og job og andre igen har måske svært ved at kapere indespærringen i eget hjem. Men faktisk kan den lange periode, hvor timerne ikke længere er fyldt op med hverdagens utallige gøremål, bruges positivt, mener Barbara Hoff Esbjørn, der er professor ved Institut for Psykologi ved Københavns Universitet og daglig leder af Center for Angst, som beskæftiger sig med angsttilstande hos børn.

- De, der har styrken, kan udnytte denne her periode til at bruge forandringerne konstruktivt og få noget godt ud af, at der er mange ting, som er sat på pause en måneds tid, siger hun.

- Vores tilgang til sådan en periode handler meget om historien, vi fortæller os selv. Hvis man for et par måneder siden havde fortalt folk, at de i en måned kunne arbejde hjemme og ikke behøvede at sende deres børn i skole og institution, så havde de fleste nok tænkt, at det lød godt. Så selvom omstændighederne ikke er så rare, vil jeg da opfordre til at gribe chancen for at fordybe sig i nogle ting og for at få noget nærvær med familien, som der ellers ikke er tid til i en travl hverdag, siger Barbara Hoff Esbjørn.

Professoren understreger, at vores psyke reagerer forskelligt på isolationen afhængig af, hvilket udgangspunkt, man har. Men det er de færreste, som får psykiske mén af nedlukningen.

- Selvfølgelig er der forskel på, om det er nogle få uger eller mange måneder, man skal være isoleret fra for eksempel venner og ældre familiemedlemmer. Men der er jo også mange, som frivilligt tager en pause fra det hele og rejser tre måneder til Australien, hvor de vandrer rundt i bushen uden at have kontakt med dem derhjemme. Det tager vi jo ikke skade af, minder hun os om.

Svært for psykisk sårbare Barbara Hoff Esbjørn mener dog, at det langt fra er lutter positive ting, der følger i slipstrømmen på nedlukningen.

- Når vores hverdag ændrer sig så meget, er det dem, der i forvejen har det svært, som får det endnu sværere. Det kan være psykisk sårbare og folk med depression, hvis tilstand bliver yderligere forværret, siger hun og fortsætter:

- Der er psykisk syge, som har det meget svært i øjeblikket. Lider man af OCD og har en stor frygt for bakterier, er det en meget hård periode. Og der kan jeg da godt være lidt bekymret for, om vi er gode nok til at hjælpe de psykisk sårbare igennem denne tid, hvor så mange er sendt hjem.

Barbara Hoff Esbjørn er spændt på, hvordan åbningen af samfundet kommer til at blive for de psykisk sårbare og sammenligner genoptagelsen af de forskellige behandlingsforløb af psykiske lidelser med indkøringen af børn i vuggestuer og børnehaver.

- Nogle var i behandlingsforløb før nedlukningen, og bliver nødt til at starte helt forfra, når vi åbner igen. Det er selvfølgelig trist og synd for de pågældende. Det kommer til at koste en del både personligt for den pågældende person, og økonomisk for samfundet. Det svarer lidt til de børn, som startede i vuggestue, lige inden vi lukkede samfundet ned. De skal også i gang med en helt ny indkøring, når de starter i institution igen, siger professoren.

Som udgangspunkt mener hun ikke, at danskerne skal bekymre sig over deres mentale tilstand under den igangværende pandemi. Der er dog god grund til at være opmærksom på børnene, også når de så småt starter hverdagen op igen måske allerede i næste uge.

- Vi skal selvfølgelig holde ekstra øje med og hjælpe vores børn og unge. Vi bliver bombarderet med informationer og nyheder om coronavirus, smittefare og så videre. Der er det vigtigt, at vi er nærværende og taler med dem, siger Barbara Hoff Esbjørn og anbefaler samtidig bogen »Fri af Angst« - en forældrehåndbog til forældre, hvis børn er meget utrygge og bange i den nuværende situation.

- Når vi begynder at åbne samfundet igen, er det vigtigt, at vi holder øje med børnene. Jeg kan godt forstå, at nogle er utrygge over at komme ud og være sammen med andre igen. Men utrygheden skal helst blive gradvist mindre. Gør den ikke det, og går der for eksempel en måned eller to, hvor der ikke sker nogen udvikling til det bedre, skal man søge hjælp, understreger hun.

Kerne-danskhed træder i karakter Helt overordnet glæder Barbara Hoff Esbjørn sig dog over, at så mange danskere i de seneste uger har vist stor velvilje og omtanke for ikke kun deres nærmeste familie, men alle i landet.

- Det lader jo til, at vi som borgere i Danmark gerne vil det her samfund. Vi har alle en fornemmelse for, at det brede fællesskab skal fungere, og at vi er forpligtet til at hjælpe hinanden. Der forekommer verden over jævnligt katastrofer. I Danmark har vi bare i høj grad været forskånet for dem. Men nu er der en, og der synes jeg, at der er noget kerne-danskhed, som træder i karakter, siger hun.

- Denne periode kan godt give noget eftertanke. Jeg tror, at vi kommer til at tage tingene mere oven fra og ned. Jeg tror, at mange når frem til en erkendelse af, at vi ikke kan kontrollere alt, og at det nok også er ok. Det handler om at få sat tingene i det rette perspektiv, siger Barbara Hoff Esbjørn.