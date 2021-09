På fredag hyldes de frivillige i mere end 80 kommuner landet over. Denne gang uden coronarestriktioner. Foto: Lars Schmidt

Send til din ven. X Artiklen: En festdag for de frivillige Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En festdag for de frivillige

Selvom halvandet år med nedlukning og restriktioner har givet udfordringer for Foreningsdanmark, er der god grund til at fejre landets frivillige.

Sjælland - 20. september 2021 kl. 07:15 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen

Det er årets festdag for frivilligheden, der løber af stablen den 24. september under overskriften »Frivillig Fredag«. Landet over inviterer en lang række frivillige foreninger og organisationer til et væld af arrangementer og aktiviteter, der skal fejre det lokale frivillige engagement og hylde de mange tusinde frivillige, der hver dag gør en forskel - for deres sag, deres medmennesker og deres lokalområde.

- Frivillig Fredag er en dag, hvor vi markerer og fejrer de mange frivillige, der er med til at holde gang i aktiviteter og fællesskaber. Det er der særlig god grund til at gøre i Danmark, hvor vi jo nærmest er verdensmestre i frivillighed, siger Casper Bo Danø, der er sekretariatsleder hos Frivilligcentre & Selvhjælp (FriSe), som koordinerer festdagen, der i år har fået temaet »Lokale stemmer«.

En belejlig festdag Det er 10. gang, at arrangementet finder sted, men ud over at være et jubilæumsår, adskiller 2021-udgaven af Frivillig Fredag sig markant fra tidligere. Dagen blev også afholdt sidste år, men det skete på et fundament af coronarestriktioner og derfor i en noget mindre og anderledes udgave end tidligere. I år er der så endelig - efter halvandet år med pandemi og nedlukning - åbnet for, at vi igen kan være sammen i fællesskaber og foreninger.

- I forhold til genåbningen kommer Frivillig Fredag meget belejligt i år. Det giver os muligheden for at sætte fokus på noget af alt det, som frivilligt arbejde kan i fællesskab og foreningsregi. Det tror jeg, at der et behov for. Der har godt nok også under corona været et enormt engagement og en stor hjælpsomhed fra rigtig mange mennesker, men der har det mere handlet om det helt nære, som at hjælpe naboen med at købe ind eller lufte hunden, siger Casper Bo Danø.

Nye vaner - samme engagement Sekretariatslederen understreger, at han ikke som sådan er bekymret over danskernes engagement, men at der ligger en udfordring i at få rekrutteret og genrekrutteret folk til foreningslivet efter nedlukningen.

- Jeg kommer meget rundt i Danmark, og mange steder har de rigtig svært ved at rekruttere frivillige. Nogle bestyrelser er lukket helt ned, fordi der ikke var nok til at holde dem kørende, og mange foreninger har mistet mange medlemmer, siger han og fortsætter:

- Vi må også erkende, at mange har fået nogle andre vaner, og er blevet sværere at få ud ad døren. Folk har jo, med god grund, vænnet sig til at være derhjemme, siger Casper Bo Danø.

Så meget desto større grund er der altså til at slå et ordentligt slag for det friville Danmark på fredag. Der vil være arrangementer i mere end 80 kommuner.

I Greve er der frivilligfest med sang, middag og tale ved borgmesteren. Lejre Kommune inviterer til prisuddelinger, fællesspisning og underholdning ved Andreas Bo. I Næstved er der afslutning på den seks dage lange fællesskabsstafet. Vordingborgs frivillige er inviteret til frivilligfest og prisuddeling, med lærerige indslag, middag og underholdning af Jan Hellesøe. Og i Roskilde afholdes aftenarrangement for foreningernes frivillige med prisuddeling, musik, underholdning med Dennis Ritter og Rolf Sørensen og gule nedslag i programmet, som sætter fokus på Tour de France, der kommer til Roskilde Kommune næste sommer. Bare for at nævne nogle få af arrangementerne.

Se mere om Frivillig Fredag og læs om de lokale arrangementer på www.frivilligfredag.dk