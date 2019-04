Ansvarshavende chefredaktør Bente Johannessen talte i sin beretning blandt andet om den nye type af medieforbrugere, som man i dag skal blive bedre til at fange.

En fælles indsats for at nå flere

Generalforsamling i Sjællandske Medier. Ansvarshavende chefredaktør Bente Johannessens redaktionelle beretning: De nye generationer af mediebrugere skal have relevante tilbud, uden at de trofaste avislæsere svigtes.

Mange har i dag så travlt med job, familie og fritid, at langt flere end tidligere ikke prioriterer at købe en avis og bruge god tid på at sætte sig ind i døgnets nyheder og baggrunden for dem. Nyheder er for mange under 50-årige blevet noget, man konsumerer på farten, når man lige har en pause. En slags tidsfordriv.

Disse nye medievaner var udgangspunktet for ansvh. chefredaktør Bente Johannessens beretning på gårsdagens generalforsamling i Sjællandske Medier.

Hun refererede til en rapport fra Danmarks Radio, hvor repræsentanter for de yngre generationer fortæller, at de ofte kun ser billeder og læser overskrifter, men at de har dårlig samvittighed over ikke at følge bedre med, så de kan bidrage til demokratiet med oplyste holdninger.

- Den gruppe skal vi blive meget bedre til at fange og give noget brugbart input, sagde chefredaktøren med en understregning af, at det ikke betyder, at de trofaste avislæsere vil blive svigtet.

- Men vi skal nå bredere ud, hvis vi også skal være her om 10-20 år, lød det.

Det er derfor, at Sjællandske Medier over en årrække har udbygget sine digitale tilbud. Senest i efteråret med sn.dk+, hvor de digitale brugere kan købe sig til mere viden end det gratis nyhedsoverblik, der længe er blevet tilbudt på sn.dk.

- Det betalte digitale stof er en model, vi vil bruge en del kræfter på at arbejde videre med, sagde hun og tilføjede:

- Det er jo ikke afgørende, at folk køber vores aviser. Bare de betaler for vores journalistik.

Bente Johannessen mindede om, at dagens nyhedsformidling ikke blot er udfordret af de sociale mediers ekkokamre og falske nyheder, men også af at kommuner, virksomheder og organisationer ruster op med stadig flere journalister, der er ansat alene til at formidle disses synspunkter og særinteresser.

- Vores opgave er at se igennem alt dette og formidle troværdig journalistik, hvor tingene bliver belyst fra flere sider, sagde hun.

Et godt sted at være Sjællandske Medier ønsker at være med til at gøre Sjælland til det godt sted at være gennem sin journalistik og øvrige aktiviteter, fortalte chefredaktøren.

Målet er sat med udgangspunkt i, at dagbladenes, ugeavisernes og sn.dks særlige styrke er tilstedeværelsen i det lokale og nære.

- Og når det uventede bliver stort nok, når vores nyheder ud i hele landet, fortalte chefredaktøren og nævnte Ghita Nørbys nylige udtalelse ved en Kulturfestival i Kalundborg om, at hun aldrig mere vil interviewes. Sjællandske Medier var eneste mediehus, der var til stede, men knap var udtalelsen lagt på sn.dk, før den var på nyhedssites, radio og tv i hele landet.

Sådan bliver det lokale landsdækkende.

- En anden styrke er muligheden for at sætte brede sjællandske dagsordeen og formidle de bedst mulige journalistiske artikler herom ved at arbejde sammen på tværs af redaktioner, påpegede Bente Johannessen.

Et nyligt eksempel er serien »Liv i bymidten«, hvor lokalsamfund, detailhandel og andre på tværs af Sjælland havde mulighed for at blive inspireret af hinandens gode ideer og initiativer. Det blev til over 200 artikler, der stadig kan læses på sn.dk.

- Hjælpes vi ad på tværs af platforme og redaktioner, tror vi på, at vi kan blive bedre til at ramme både de nuværende læsere og nye generationer af mediebrugere, lød chefredaktørens konklusion.

