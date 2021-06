Se billedserie Gitte Søby Madsen og Tobias Cadin har skrevet en bog om og til etniske minoritetsdrenge, der ikke har læsning som en naturlig del af deres hverdag. Foto: Kenn Thomsen

En bog til blokkens drenge

Sjælland - 02. juni 2021 kl. 16:49 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen

Der findes stort set ikke romaner om og til etniske minoritetsdrenge i 15-16-års alderen. Men med deres nye bog - den første i en serie om det fiktive boligkvarter Danmarksgården - håber Gitte Søby Madsen og Tobias Cadin, at flere vil kaste sig over læsningen. Målet er at ramme de unge i udskolingen og starten af gymnasietiden, som endnu ikke har opdaget glæden ved at læse og hvis læsefærdigheder måske svarer til 5. - 6. klasse.

- Der opstår et stort tab hos drengene i overgangen mellem børnelitteraturen som Kaptajn Underhyler og Terkel i Knibe til voksenlitteraturen. Der har pigerne en masse litteratur som Twilight og Nightshade. Samtidig har de drenge, der er dygtige til at læse for eksempel Zlatan Ibrahimovic- eller Sleiman-biografien, de kan gå i gang med. Men de drenge, der interesserer sig mere for gadeting og ikke har noget litteratur, der fanger dem. De mangler også litteratur, hvor karaktererne taler deres sprog og har navne, som de selv har, siger Tobias Cadin, der er uddannet pædagog og i øjeblikket er trivsels- og gadeplansarbejder på en skole. Desuden skrev han i 2014 »Ordet på gaden - Gade/Dansk Ordbog - en håndbog i ghettodansk«, og er i bogserien om Danmarksgården hovedarkitekten bag de slang- og ghettoprægede replikker, der hagles afsted fra bogens hoved- og bipersoner.

- Det vigtige er ikke, at dialogen er korrekt dansk. Hvis en dreng herfra på 14-15 år har læst samtlige 147 sider, fordi dialogen er i øjenhøjde med ham, har vi fået opfyldt vores nok største succes­kriterium siger han.

Egne erfaringer Sidste sommer kontaktede han Gitte Søby Madsen, som underviser på NEXT Sydkysten Gymnasium og har flere bogudgivelser på cv'et. Vi møder dem begge til en snak og en gåtur i boligområdet bag gymnasiet i Ishøj. Et område, som sådan set godt kunne være skabelon for den fiktive Danmarksgården, der danner ramme for deres nye bog.

Gitte Søby Madsen har en akademisk baggrund i sprogmødestudier og har arbejdet med udsatte minoritetsunge, siden hun selv gik i gymnasiet. Hun udvikler undervisningsmateriale og underviser selv. har desuden udgivet en række børnebøger.

- Her får de her drenge lov til at læse om nogle hovedpersoner, der ligner og taler som dem selv. Det er meget anderledes end det, de er vant til, siger Gitte Søby Madsen.

Hun fortæller, at nok er både personer og begivenheder i bogen opdigtet, men forfatterne har i høj grad trukket på egne erfaringer og relationer i tilblivelsen af bogen.

- Jeg har prøvet at stå i et klasselokale, hvor alle loftsplader er blevet pillet ned med en kost. Min kollega har prøvet at sætte sig på en stol, som nogle elever havde hældt vand ud over. Det har ikke været svært at finde på de her episoder, smiler Gitte ved erindringen om nogle af de drengestreger, som Daniel og Ardit udsætter deres lærere for.

En barsk ungdom Bogen indeholder flere barske og voldelige sekvenser. Ikke for at sælge billetter, men slet og ret for at illustrere en hverdag og en del af Danmark, som mange etnisk danske unge ikke oplever.

- Ungdomslivet i de her områder er voldsomt. Vi har elever og møder unge, som er blevet stukket ned, skudt efter, anholdt eller varetægtsfængslet - eller som er døde, hvis det skal være helt grelt. Vi arbejder i et udsat område og kender til rigtig mange af de her tilfælde. Det er deres liv, vi forsøger at skildre, fastslår Tobias Cadin.

Hovedpersonerne i bogen, Daniel og Ardit, bliver stillet over for en række valg og beslutninger, som kommer til at have stor betydning for deres liv fremadrettet. Gitte og Tobias håber, at bogen får skildret disse valg og dilemmaer på en måde, der egner sig til undervisningsbrug.

Uddrag fra bogen - Fuck, det bliver sinds, siger Ardit og åbner øjnene med et fjernt, drømmende blik. - Shuf det her, han fortsætter beatet på bordkanten:



Alle kigger på os

Fuck hvad de mener

De siger vi skal ind og sidde

Det ligger i de gener



Daniel lader fingrene løbe over tastaturet og skriver ned, hvad Ardit lirer af.



- Sindssyge bars. Det er fucking dybt, brormand, siger Daniel.



- Tak, brate. Det kommer ægte fra hjertet.



(Bars: raplinjer. Brate: bror)

- Vi vil meget gerne gøre de unge til eksperter på det her område. Det er vigtigt at få den succes ind i klasserummet, hvor det er lige præcis denne her målgruppe, der har noget viden at byde ind med. Der skal man også som lærer turde erkende, at man ikke ved alt om det her emne og lade det være op til eleverne at komme med bud på problemstillingerne i bogen, siger Gitte Søby Madsen.

- De unge vil i bøger gerne møde nogle, der ligner dem selv. Så er det jo ikke så interessant at læse om en, der har en midtvejskrise eller overvejer, hvad der skal købes ind nede i Irma, konstaterer hun tørt.

Historien om Daniel og Ardit er den første af foreløbig fem bøger, der foregår i og omkring blokkene i Danmarksgården.

- Den næste bog kommer til at handle om Niklas, som vi også møder i den første bog og kommer blandt andet til at bevæge sig ind i hooligan-miljøet. Men bøgerne er kædet sammen, og hovedpersonerne har nogenlunde samme alder og historierne foregår på samme tidspunkt af deres liv, fortæller Tobias, lige inden han for femte gang på en time lige hilser på en af de forbipasserende unge, som han kender fra sit arbejde - og måske har givet inspiration til nogle af bogens episoder og personer.