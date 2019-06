Stemmer du blankt - ja, så gælder din stemme ikke. Men derfor kan den godt sende et signal. Foto: Thomas Olsen

En blank stemme er ugyldig

Sjælland - 04. juni 2019 kl. 21:45 Af Gunner Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når valget er overstået, og stemmerne skal tælles op, viser det sig, at en del af stemmesedlerne må betegnes som ugyldige - og de får ikke indflydelse på valgets resultat.

Det gælder også såkaldte blanke stemmer - altså stemmesedler, vælgerne har afleveret uden at sætte noget kryds på - for blanke stemmer betragtes også som ugyldige.

Der er dog også andre grunde til at erklære stemmesedler ugyldige. Det er f.eks. hvis vælgeren ikke har brugt et kryds til at markere, hvem vedkommende vil stemme på, eller hvis det ikke kan afgøres med sikkerhed, hvilket af partierne eller hvilken kandidat uden for partierne vælgeren har villet give sin stemme.

Hvis valgbestyrelsen ved stemmeoptællingen antager, at en stemmeseddel ikke er udleveret på afstemningsstedet, skal den også erklæres ugyldig, og det samme gælder, hvis vælgeren »har givet stemmesedlen et særpræg« - f.eks. ved at tegne på den eller skrive ukvemsord.

Selvom en ugyldig stemme ikke får indflydelse på valgets resultat, regnes den dog med i opgørelsen over de afgivne stemmer.

For eksempel var den samlede stemmeprocent 85,9 procent ved folketingsvalget den 18. juni 2015. Der blev i alt afgivet 3.560.060 stemmer, og heraf var de 41.073 stemmer ugyldige. Det svarer til en ugyldighedsprocent på godt 1,1 procent. Af de ugyldige stemmer var 27.813 blanke mens 13.260 var ugyldige af andre årsager.

Blankt er en protest

Ved folketingsvalget i 2015 kunne de valgtilforordnede rundt om på Sjælland lægge 4475 stemmesedler i bunken med blanke stemmer.

Det er næsten dobbelt så mange som ved valget i 2007, helt præcist en stigning på 82 procent.

Og det er ikke, fordi der er kommet flere, der stadig er i tvivl, når de står i stemmeboksen, og derfor vælger ikke at sætte et kryds, mener valgforsker Kasper Møller Hansen.

- Antallet af tvivlere er ikke steget de senere år. Det ligger meget konstant, fortæller forskeren.

Han ser derimod stigningen som et opråb.

Ikke mod demokratiet, men mod politikerne.

- Jeg tror, det er en protest. Tilliden til politikerne er faldet meget, og under halvdelen af danskerne har tillid til politikerne i dag, forklarer Kasper Møller Hansen, der samtidig understreger, at de mange blanke stemmer viser, at vi fortsat har tillid til vores demokratiske styreform.

- Vi kan se, at der stadig er støtte og opbakning til systemet og demokratiet, for folk kommer jo stadig hen til stemmestedet, selvom de stemmer blankt. Og det, at man ikke skriver noget andet på den, for eksempel Mickey Mouse eller noget, viser, at man taget det seriøst. Så jeg ser det helt klart som et udtryk for faldende tillid til politikerne, siger Kasper Møller Hansen.