En app, der holder tyve ude

DIGITALT TIP: Det er ærgerligt og utrygt at komme hjem til et hus, hvor der har været indbrud, og det sker for 30.000-35.000 danskere om året. Det Kriminalpræventive Råd står bag forebyggelsesbegrebet »Nabohjælp«, hvor der også er udviklet en app til at understøtte naboers relationer i kampen mod indbrud.

Appen hedder også Nabohjælp, og den er gratis. Den bærende tanke bag Nabohjælp er at skabe liv og relationer, da aktiv interesse for ens nabolag er med til at forebygge hvert femte indbrud. For at få glæde af appen skal man først oprette en profil, der er knyttet til ens adresse. Det er en lidt omstændelig proces, hvor du skal sidde klar med NemID for at taste dig igennem de forskellige trin i oprettelsen, men derefter har du et fint redskab, der er med til at skabe tryghed i din hverdag.