Se billedserie Mandi Erlandsen er snart aktuel med en ny, let læst bog målrettet fædre til børn med autisme. Den tager blandt andet fat på vores forventninger til børnene, og kommer med konkrete værktøjer til at gøre livet nemmere i familier, der er berørt af autisme. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: En Superfar må også godt blive vred Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En Superfar må også godt blive vred

Sjælland - 28. marts 2021 kl. 07:20 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen

Sproget er let, sætningerne korte og antallet af sider i høj grad til at overskue i Mandi Erlandsens nye bog, »Kære far - til dig der har et barn med autisme«. Som titlen antyder henvender den sig primært til fædre af autister - en målgruppe, som er stadigt voksende.

I dag er omkring en procent af alle danskere diagnosticeret med autisme, men det reelle tal er altså endnu højere. Men selvom autisme hverken er tabubelagt eller som sådan mangler opmærksomhed fra forskningsmæssig side, er det ofte krævende for hele familien, hvis et af medlemmerne er autist.

- Det er vigtigt at tilgå dette her med en god gang empati. Det er jo forældre, som i forvejen er presset af mange ting. De har meget at se til derhjemme. Der kan være familie eller venner, som ikke helt forstår deres situation. De er måske nødt til at sige fra over for nogle ting. De kan have en kamp med kommunen. Og især med den skjulte autisme kan det være svært at få omgivelser og samfund til at acceptere og anerkende de udfordringer, der er, forklarer Mandi Erlandsen.

Forskel på kvinder og mænd Hun er uddannet lærer, og har gennem de sidste 14 år arbejdet på Rosenkilde Skole i Slagelse, som er en del af Autisme Center Vestsjælland. Mandi Erlandsen har tidligere udgivet "Autismens små og store stjerner", og håber altså på med den nye bog at få fat i fædrene til autister.

Mandi Erlandsen er 49 år, bor i Køge og er mor til to hjemmeboende og et udeboende barn.

Uddannet folkeskolelærer i 1997 med dansk og billedkunst som linjefag.

Har siden 2007 arbejdet som lærer på Rosenkilde Skole i Slagelse, som er en del af Autisme Center Vestsjælland. Her underviser hun blandt andet på centerets introkursus i teori og pædagogik og vejleder familier og fagpersoner.

Har tidligere udgivet bogen ”Autismens små og store stjerner”, som foreløbig har solgt flere end 1000 eksemplarer.

1. maj 2021 udkommer ”Kære far – til dig der har et barn med autisme” på Wadskjær Forlag. - Jeg tror, at der er en forskel på kvinder og mænd, som spiller ind her. Kvinder ved - groft sagt - hvor skabet skal stå på hjemmefronten. De går ind i, hvordan børnene skal være klædt, deres opdragelse og en masse praktiske ting i forhold til skole og institution. Og så tager manden ud og klarer verden. Det er selvfølgelig lidt stereotypt sat op, men det er det billede, jeg ser jeg, når jeg på mit arbejde taler med og vejleder folk, siger Mandi Erlandsen.

Den nye bog er på 86 sider, sat i en stor, letlæselig skrift og illustreret med humoristiske tegninger af Mikael Nielsen. Målet er blandt andet at give fædrene noget indsigt i, hvordan autisme viser sig, hvorfor den gør det - og ikke mindst, hvordan man kan agere i forskellige situationer. Der er for eksempel forslag til at vende tankegangen i forhold til, hvordan vi skruer forventningerne til vores børn op.

- En testlæser blev ved med at tale om det, at éns barn skal blive til noget, som jeg skriver om i bogen. Det er en frustration, jeg ofte mærker hos fædrene. De er bekymrede for, hvordan deres barn skal klare sig i livet, hvis det for eksempel ikke kan få en uddannelse. Denne her far blev ved med at tale om det - det havde rørt noget ved ham, fortæller Mandi Erlandsen, og fortsætter:

- Jeg spørger i bogen, om det "at blive til noget" er at blive direktør, sportsstjerne eller noget helt andet. Jeg kommer så med nogle eksempler på succes, som forældre har sendt til mig på min Facebook-side. En svarede, at det var få sin søn til at holde sine briller på. En anden svarede, at det var at være god til at lave cirkus. En tredje, at det var at være god til at arbejde i træ. Når man har et barn med så mange udfordringer, så bliver det de her små sejre, der bliver en kæmpe succeser. Og det må man altså godt fejre, fastslår hun.

Ikke den rigtige? Der findes utallige grader af autisme og mindst lige så mange måder, den kommer til udtryk på. I bogen trækker Mandi Erlandsen både teori og egne erfaringer - og kommer med flere eksempler fra sit eget arbejdsliv.

- Jeg havde en elev, der reagerede på, at vores vikar en dag havde taget en anden læbestift på, end hun plejede. Så blev eleven helt ulykkelig og spurgte, om det så ikke var den rigtige person, der var der. Vi synes jo ellers, at vi kender vores elever godt, men kan altså stadig blive overrasket over, hvordan de oplever verden, smiler Mandi Erlandsen.

I sin nye bog har hun blandt andet lyttet og fundet inspiration til udtryk og sprog hos de mandlige deltagere i radioprogrammet Mads & Monopolet. "Stay Calm!" og "Ser du glasset som halvt fyldt eller halvt tomt?" står der blandt andet med fed skrift på nogle af siderne. Altså letafkodelige budskaber, som øjet fanger med det samme. Derudover hiver bogen i sit billedsprog fat i kontrolpanelet som en metafor for de knapper vi i vores gøren og laden kan dreje på i forhold til barnet med autisme.

- Det er ikke fordi, jeg tænker, at fædrene ikke forstår det, hvis jeg skriver i et sværere sprog. Men gider de så at læse det? Denne form er også en anerkendelse af, at vi bliver bombarderet med nyheder, tekst, lyd og billeder alle vegne. Jeg kender det også selv. Jeg får heller ikke rigtigt fordybet mig i store bøger, erkender Mandi Erlandsen.

Tegner Mikael Nielsen har illustreret "Kære far - til dig der har et barn med autisme", der endnu ikke er trykt færdig. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Stay calm! En af bogens pointer er, at ingen forældre er ufejlbarlige. Det er for eksempel ikke usædvanligt eller forkert at blive vred på sine børn - man kan stadig være den bedste far i verden. Men som far - eller mor - til en autist skal man selvsagt være ekstra opmærksom på, hvad man siger og hvilke signaler, man udsender. Her har vi også forklaringen på, hvorfor "Stay calm!" er fremhævet med fed skrift på en af siderne.

Bogen er med sine 86 sider ikke fyldestgørende i forhold til at forstå alt om autisme. Men det er heller ikke hensigten med den. Den skal give et indblik i, hvorfor barnet reagerer, som det gør - og hvordan man kan støtte det på bedst mulig vis.

- I sidste ende er missionen med mine bøger et bedre liv for børnene. Det er selvfølgelig op til begge forældre, at det sker. Men her er det fædrene, jeg har fokus på, smiler Mandi Erlandsen.