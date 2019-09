Ellen ter Haar Hansen er født i Holland, hvor aktiv dødshjælp er tilladt. For halvandet år siden så hun læger hjælpe hendes 86-årige far i døden.

Artiklen: Ellens far bestilte døden til at komme torsdag kl. 16

- Jeg mener, vi skal have muligheden, når der ikke er nogle helbredelsesmuligheder, ikke bare fordi man lider af kærestesorg. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde selv ville benytte mig af det, men ligesom med abort mener jeg, at vi bør have muligheden for at vælge selv. Det værste vil være, hvis folk selv prøver efter en eller anden opskrift på internettet. Man ved jo ikke selv, hvilken dosis er den rigtige. Det kan der ske ulykker ved, siger Ellen ter Haar Hansen, der har boet i Danmark i 35 år.

For Ellen ter Haar Hansen fra Næstved er sagen klar: Danmark bør følge hendes hjemland Hollands eksempel og gøre det muligt for mennesker at afslutte et lidelsesfuldt liv med lægernes hjælp.

