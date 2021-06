Jakob Ellemann-Jensen (V) vil have Folketinget til sikre, at der bliver flere hænder på arbejdsmarkedet. Foto: Morten Bank Frederiksen/Emil Helms/Ritzau Scanpix

Ellemann-Jensen talte om vækst, udlændinge og opholdsforbud

Sjælland - 03. juni 2021 kl. 15:50 Af Rune Reggelsen Skjold Kontakt redaktionen

Det spændte vidt, da Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, torsdag eftermiddag var med i et liveinterview på sn.dk.

Der blev talt om både vækst og erhverv, udlændinge og opholdsforbud, da partiformanden talte med chefredaktør ved Sjællandske Medier Palle Høj, blandt andet med udgangspunkt i onsdagens afslutningsdebat i Folketinget.

For ved den debat valgte statsminister Mette Frederiksen at kigge frem i tiden og tale om reformer, blandt andet på erhvervsområdet.

Og det var ren kernepolitik for Venstre, fastslog Jakob Ellemann-Jensen.

- Jeg meget enig i de udfordringer og behov, statsministeren skitserede. Vi har brug for, at flere mennesker går på arbejde og at det kan betale sig at arbejde, sagde Venstres formand, der også gerne vil have mere fokus på behovet for, at flere uddanner sig inden for en retning, vi har brug for i samfundet, og at flere tager en erhvervsuddannelse.

Samtidig påpegede Ellemann-Jensen, at erhvervslivet skal have bedre vilkår.

- Vi skal have flere virksomheder som Carlsberg, Lego og Mærsk. Men når nye virksomheder når en vis størrelse, flytter de ud af landet, påpegede han og mener, at der skal være bedre muligheder for, at vækstvirksomheder får adgang til talenter og til kapital.

Udlændinge og opholdsforbud Samtalen med partiformanden kom også ind på udlændingepolitik og ikke mindst den debat, der har kørt i de seneste måneder om børn og kvinder i Syrien.

Og Jakob Ellemann-Jensen erkender, at det er en trist sag.

- Det er så grusomt det her, så jeg næsten ikke kan få luft, erklærede han.

Men han mener ikke, kvinderne bør komme hjem til Danmark.

- De her kvinder er radikaliserede, de er - ja, terrorister. Tager man med åbne øjne ned til kalifat, hvor de brænder folk på grund af deres seksualitet eller smider dem ud fra bygninger, fordi de har en anden tro, så er man radikaliseret, fastslog han.

Han så gerne, at det internationale samfund i stedet for fik oprette en domstol lig dem fra folkedrabene i Rwanda og borgerkrigen i Ex-Jugoslavien, så de mennesker kan få en straf for deres forbrydelser, som vi ikke kan retsforfølge dem for i Danmark. Det har ofrene fortjent, mener Venstre-formanden.

Retsforfølgelse var også et tema i forhold til det forebyggende opholdsforbud, som regeringen foreslog onsdag.

For det er problematisk med den måde at opbygge det på, mener Jakob Ellemann-Jensen.

- Regeringen lægger op til, at det skal være på et område. Vi mener, der skal være på enkeltpersoner. Når forbuddet gælder et område, så kan pæne, ordentlige mennesker som du og jeg også komme i fængsel, hvis vi opholder os der. Og det er jo ikke meningen, fastslog Jakob Ellemann-Jensen.

Du kan se hele interviewet med Venstres formand i playeren her nedenfor