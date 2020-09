Se billedserie Fysioterapeutstuderende på Professionshøjskolen Absalons campus i Roskilde er sammen med over 8000 andre medstuderende mødt ind til undervisning uden borde. Foto: Kenn Thomsen. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Elever tvunget til at sidde med computeren i skødet: Belaster krop, muskler og led Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Elever tvunget til at sidde med computeren i skødet: Belaster krop, muskler og led

Sjælland - 01. september 2020 kl. 10:42 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tusindvis af studerende på Professionshøjskolen Absalons uddannelser i Roskilde, Holbæk, Kalundborg, Sorø, Slagelse, Næstved og Nykøbing F. mødte i dag ind til en usædvanlig hverdag, hvor de må sidde med computer og papir-notater i skødet.

Skolens ledelse havde forud for studiestart besluttet, at alle borde skulle fjernes fra undervisningslokalerne for at sikre, at de studerende kan overholde myndighedernes krav om en meters afstand mellem de studerende.

Og selv om det er en drastisk beslutning, er alternativet værre, mener blandt andre Frederik Zølner, der læser til fysioterapeut på Absalons campus i Roskilde.

- Da jeg læste beskeden fra rektor, syntes jeg, det lød fjollet. Men nu, hvor vi er her, er det også rart at være tilbage og være sammen med medstuderende og undervisere. Det er hårdt at få undervisning alene hjemme foran computeren i timevis. Man afbryder hinanden, der er mindre dialog med underviseren, siger han.

Frederik Zølner og hans klassekammerater er netop begyndt på deres syvende og sidste semester, inden de er færdiguddannede. Og det skorter ikke på indvendinger blandt de cirka 15 unge i lokalet, da avisen spørger, hvad de rent fagligt tænker om undervisning uden borde.

- Vi har læst en del om arbejdsmiljø, og her passer undervisning uden borde ikke ret godt ind, siger en af de andre studerende, Sean Hartwell med et lille grin.

- Man sidder i samme stilling i lang tid, i forkerte stillinger og det belaster krop, muskler og led langt mere, end hvis vi kunne have notater og computer på et bord. Men igen, så er alternativet værre. Det er bedre at være her, end hjemme, fortsætter han.

Også lektor og underviser på fysioterapeutuddannelsen, Peter Johansen, ser arbejdsmiljømøssige problemer i at de studerende indimellem kommer til at sidde mange timer med computer og notater i skødet.

Han understreger, at det kun er når eleverne modtager almindelig klasseundervisning, at det foregår uden borde. Når de studerende får undervisning i faglokaler, vil der være borde. Der skal de studerende i stedet bære mundbind, når de ikke kan overholde afstandskravene.

- Det her er den mindst ringe løsning. Og både ledelse, vi undervisere og de studerendes råd, bakker op om det her. Man vil gerne være sammen. Og vi ved fra forskningen, at det giver den bedste læring og fastholder de unge bedre på uddannelsen, end hvis de ikke er til stede, siger Peter Johansen.