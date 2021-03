Elbiler: Vil rejse skov af lynplader-stationer: Her er den første

Ny lynladerstation ved Køge Transportcenter ved Køge Bugt Motorvejen er en af de første af mange lynladerstationer med 800-1200 ladestik, som Clever pønser på at få op og stå inden udgangen af 2025. Foto: Clever Denmark/ Cobe.

Sjælland - 27. marts 2021 kl. 06:00 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Det skal være langt lettere at få opladt sin elbil i en fart, når man er på farten.

Sådan lyder ambitionen for elbilopladeroperatøren Clever, der nu skruer voldsomt op for selskabets hidtidige ambitioner om udrulning af lynladere i Danmark.

I efteråret lancerede selskabet en målsætning om at opsætte 10.000 ladestandere - herunder 500 lynladere - rundt om i landet inden udgangen af 2025.

Fra 500 til det dobbelte Men nu ændres målsætningen drastisk, så man sigter efter noget nær det dobbelte.

- Der er noget lovgivning, der skal på plads, og i nogle områder, hvor markedet ikke kan finansiere det selv, skal staten og kommunerne med inde over. Jeg kan nok ikke blive mere konkret end et antal over 800, men min mavefornemmelse og forsigtige optimisme siger, at vi måske ender med dobbelt så mange lynladere, end de 500 vi oprindeligt havde lagt op til, siger Brian Sølvsten, Network Development Manager hos Clever.

Første lynladerstation på Sjælland Selskabet fik for nyligt tilladelse fra Frederiksberg Kommune til at bygge en lynladerstation bag Rådhuset med to lynladere, der kan oplade fire biler ad gangen.

Clever har i dag én lynladerstation ved Aarhus Havn, samt lynladerstationer ved Fredericia, Knudshoved, Halskov, Farø og Haverslev med forskellige partnere.

Selskabets målsætning er at opsætte 10.000 offentlig tilgængelige opladere i Danmark inden udgangen af 2025. Heraf 6000 i Region Hovedstaden og 1000 i Region Sjælland.

Indtil nu har målet lydt, at 500 af dem skulle være lynopladere. En målsætning, der nu opjusteres til 800-1200 stks.

Lynladerstation ved Køge I dag offentliggør Clever så, at man opfører selskabets første store lynladerstation til elbiler på Sjælland uden for København. Stationen kommer til at ligge ved Køge Transportcenter ved ved Køge Bugt Motorvejen. Den får otte lynopladere, der kan lade 16 biler samtidig.

Derudover forventer selskabet af åbne 2-3 større lynladestationer mere på Fyn og i Jylland i løbet af i år.

Mere drøn på udviklingen Årsagen til, at Clever nu skruer voldsomt op for lynlader-ambitionerne skyldes, at udviklingen af elbiler drøner derudad.

Selv om ikke alle el- og plugin hybrid-biler i dag kan bruge en lynlader, så løber udviklingen hen imod, at det bliver normalt for stort set alle elbiler om bare få år. Og så har selve salget af elbiler og plugin hybrider overgået alle forudsigelser.

Brian Sølvsten forudser, at der kommer flere end de 750.000 elbiler og andre grønne biler på vejene i 2030, som et politisk flertal på Christiansborg, har opsat som mål. Og de nye elbil-ejere har andre præferencer, end dem, som de hidtidige elbilejere har haft:

Om Clever Der findes omkring 10 elbil-ladeoperatører i Danmark, hvoraf Clever sammen med tyskejede Eon er de klart største.

Clever er ejet af den andelsejede sjællandske energikoncern Andel (94,9 pct.) og jyske NRGi (5,1 pct.). Opladning hjemme primært, men... Han understreger, at langt de fleste elbilister kan klare størstedelen af oplader-behovet med en intelligent ladeboks hjemme i carporten. Og det er »er og bliver også rygraden« i fremtidens opladnings-infrastruktur til elbilerne, forudser Brian Sølvsten.

- Men det næste voksende segment af elbil-købere, vi gerne vil nå, er dem, der kører mange kilometer, og som gerne vil kunne lade op hurtigt. Der duer det ikke, hvis de kun kan bruge en ladestander, der lader bilen op på en time. Kan du skære opladningstiden ned til 15 minutter med lynopladning, så gør vi hverdagen markant nemmere for det segment, der dagligt kører langt og skal hurtigt videre, siger han.