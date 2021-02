I dag er opladningsmarkedet for elbiler domineret af abonnementsordninger og meget dyre priser, hvis man skal oplade hos en af konkurrenterne. Foto: Tomas Revsbech

Send til din ven. X Artiklen: Elbil-kommission får ros, men rapport har »stor svaghed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Elbil-kommission får ros, men rapport har »stor svaghed

Sjælland - 12. februar 2021 kl. 11:13 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Langt de fleste kommende elbil-ejere vil kunne opfylde deres opladningsbehov hjemme i carporten eller på arbejdspladsen, men markedet for opladning er en jungle, der skal ryddes op i.

Sådan lyder budskabet - lidt firkantet sagt - fra den såkaldte Eldrupkommission i sin rapport med anbefalinger til, hvordan man sikrer, at der er opladningskapacitet nok til mange flere elbiler i 2030.

Anbefalingerne bliver positivt modtaget hos to af regeringens støttepartier, De Radikale og SF:

- Problemet er, at det for udbyderne lige nu er svært at få økonomien til at hænge sammen, og det er vi nødt til at se på. Men når det er sagt, så er jeg enig med kommissionen i, at der i dag er nogle abonnementordninger, der betyder, at jeg har fri buffet hos det selskab, jeg er kunde i, men skal betale en formue, hvis jeg skal bruge et andet selskab. Det nytter altså ikke noget, og der er jeg helt enig med kommissionen i, at det er noget, vi skal have gjort noget ved, siger Kathrine Olldag (R).

Kommissionen anbefaler i sin rapport, »at der igangsættes en konkurrenceanalyse af markedet for opladning og anbefaler, at der i forlængelse heraf afsættes midler til løbende at følge op på markedsudviklingen. Såfremt disse analyser finder, at markedet ikke i tilstrækkelig grad af egen drift sikrer en rimelig prissætning, bør det overvejes at regulere markedet«, lyder det.

Det er SF's transportordfører Anne Valentina Berthelsen enig i.

- I tidernes morgen var det her også et problem, når man havde en mobiltelefon. Der kunne man enten ikke bruge eller måtte betale en formue, hvis man brugte et andet mobilselskabs mast. Det fik vi reguleret os ud af, så man i dag betaler en mere ens og billigere pris. Det er noget, vi skal have kigget på, siger hun.

SF-transportordføreren har dog et enkelt forbehold over for rapporten.

- Jeg synes, problemet med ladeinfrastruktur i yderområderne er underspillet i den her rapport. Det er noget, vi kommer til at interessere os for i SF. Det duer jo ikke, at man ikke kan finde en ladestander, når man er langt hjemmefra og skal en tur ud på landet, siger hun.

Også Kathrine Olldag har et stort forbehold over for rapportens anbefalinger:

- Rapporten har en stor svaghed, når det gælder om sikre, at du og jeg bruger intelligent opladning, når vi skal lade op hjemme i carporten. Hvis alle begynder at lade op, når vi kommer hjem og samtidig skal lave mad, så overbelaster vi elnettet, og det bliver dyrt at få udbygget. Det vil give os en dummebøde i milliardklassen. Vi skal have sikret meget mere intelligent opladning, så bilen først går i gang med at lade op senere på aftenen, når presset er mindre på elnettet, g vi kan få mest mulig grøn vinsdmøllestrøm, siger hun.

relaterede artikler

Kommission anbefaler lav elafgift ved privat opladning af elbil 12. februar 2021 kl. 10:16

FAKTA: Flere lademuligheder og billigere strøm til elbiler 12. februar 2021 kl. 10:07

Trængselsafgift for køretøjer kan være på vej i København 12. februar 2021 kl. 10:04