El:Con har travlt med at lægge fibernet ud over Sjælland sammen med selskabet Fibia. Foto: Nikolaj Rasch Skou

El:Con rammer fibermilepæl

Sjælland - 19. oktober 2020 kl. 17:11 Kontakt redaktionen

Vi bruger internettet som aldrig før, og den øgede aktivitet stiller både større krav til hastighed, kvaliteten af vores netværk, ligesom den presser kapaciteten i de eksisterende internetkabler. Derfor vælger flere og flere danskere at skifte deres ældre internetforbindelse ud med fibernet for at udnytte alle fremtidens muligheder.

Det mærker man blandt andet hos elinstallationsvirksomheden El:Con. Siden 2015, hvor man udvidede med sin første fiberafdeling øst for Lillebælt, har der været gang i forretningen. Afdelingen, der dengang bestod af fire medarbejdere, er i dag vokset til 30 medarbejdere.

- Fiber er fremtidens netværk. Fordelen med en fiberforbindelse er nemlig, at den er personlig og derved ikke påvirkes af hverken andre brugere i området eller af afstanden til nærmeste central. Tidligere har hver lejlighed i det samme lejlighedskompleks trukket internet fra det samme kabel. Med fiberforbindelser trækkes der særskilte kabler til hver lejlighed, forklarer Søren Saugmann Larsen, der er chef for fiberafdelingen i El:Con på Sjælland.

Han fortæller videre, at vores stigende dataforbrug kræver en internetforbindelse, der kan følge med, og det kan fibernet.

Den landsdækkende udrulning af fibernet er godt nyt for El:Con, der netop har vundet entreprisen på sit største fiberprojekt til dato. Det sker i Slagelse, hvor Fibia, et af Danmarks største fibernetselskaber, har valgt El:Con som samarbejdspartner til at stå for opsætningen af fiberboksene til at trække kabler og installere dem hos kunderne.

Projektet er det største i El:Cons historie og udgør op mod 6000 lejligheder.

Spørger man Chris Becker Søndergaard, der er salgschef i Fibia, er kvalitet et af nøgleordene i samarbejdet om at lave den bedste løsning.

- Hurtigt og stabilt internet er i dag lige så vigtigt for den lokale og regionale udvikling, som vand og strøm var for 100 år siden. Hvert år stiger forbrugernes krav til hastighed og kvalitet på nettet, og det presser kapaciteten i de eksisterende internetkabler. En del af løsningen er fiber, der leverer en dedikeret forbindelse til den enkelte husstand. Vores mål er, at vi i 2023 kan tilbyde alle andelshavere højhastighedsbredbånd, og vi er allerede godt på vej, lyder det fra Chris Becker Søndergaard.