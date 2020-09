DSB?s røde Vectron-lokomotiver fra Siemens blev mandag transporteret afsted som et vogntog fra Tyskland til København. Her er de fanget, da de kører gennem Roskilde Station. Foto: Anders Spanggaard.

El-tog: Her er udtjente diesel-lokomotivers afløser

Mandag formiddag krydsede tre el-lokomotiver fra tyske Siemens den dansk-tyske grænse og kørte derpå over Fyn til København via Korsør, Ringsted og Roskilde.

- Det er en stor dag for DSB. Det er de første af de nye lokomotiver, som skal køre i den sjællandske regionaltogstrafik. De skulle komme her i løbet af efteråret, så de nye tog er endda kommet til tiden, lyder det med et glimt i øjet fra Tommy O. Jensen, chefredaktør på tidsskriftet Jernbanen.