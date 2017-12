El-kunder er blevet mere tilfredse

Det går godt for det sjællandske el-selskab Seas-NVE, for siden sidste år er deres kunder blevet mere tilfredse. Det viser en ny undersøgelse foretaget af EPSI Rating, der laver uafhængige kundeundersøgelser.

Seas-NVEs placering er også god sammenlignet med kundernes tilfredshed i resten af branchen, for med en indeksværdi på 72,1 ligger det sjællandske selskabs placering en anelse højere end værdien på 71,8 for resten af branchen.

En af forklaringerne på den stigende kundetilfredshed er ifølge undersøgelsen, at danskerne, der generelt er kendetegnet ved at være meget lidt engagerede, når det kommer til deres el-udbyder, er begyndt at gå mere op i deres el-leverance. Og jo mere engagerede kunderne er, jo mere tilfredse viser de sig også at være.

Medvinden i el-branchen tilskrives desuden, at flere kunder oplever, at selskabernes el-regninger er blevet mere overskuelige og lettere at forstå, ligesom branchens image er blevet bedre. Flere kunder oplever for eksempel, at deres el-leverandør tager et samfundsansvar.