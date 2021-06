Ekstra vacciner betyder dobbelt så mange vaccinationer: Vil omskole test-podere

Se billedserie Ankomsten af over en million ekstra vaccinedoser til DAnmark vil prese Region Sjællands vaccine-indsats, der ramler lige ind i sommerferien. Foto: Jens Wollesen. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Sjælland - 30. juni 2021 kl. 11:18 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Det bliver en »stor opgave«, der kræver omskoling af »ikke ubetydeligt antal« medarbejdere, når Region Sjælland nu skal i gang med at corona-vaccinere langt flere borgere, end hidtil planlagt.

Det fortæller Bettina Tomczyk, fungerende driftsansvarlig og vaccineansvarlig i Region Sjælland, til avisen, efter sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i går aftes meldte ud, at Danmark har købt 1,17 doser vacciner i Rumænien.

- Det er en meget stor opgave, hvor vi skal til at vaccinere næsten dobbelt så mange borgere, som planlagt. Der er tale om en snæver tidsramme og vi skal i gang med en masse planlægning for at nå i mål. Men det er muligt, og vi er klar til at løse opgaven, og vi glæder os, siger Bettina Tomczyk.

Udfodringen er, at de mange vaccinestik skal ske i sommerferien, hvor mange af regionens medarbejdere har sommerferie. Og derfor vil Region Sjælland nu omskole mange af dem, der indtil nu har arbejdet som podere, til vaccinatører. De har indtil nu testet tusindvis af borgere hver dag. Men i takt med, at stadig flere bliver vaccineret, er køen til testcentrene blevet gradvist kortere.

- Vi har et uddannelsesprogram, hvor vi gennemfører oplæring og supervision inden man til sidst skal igennem en godkendelse for at blive vaccinatør. Programmet sikrer, at kun dem, der kan og vil løse opgaven op et tilstrækkeligt fagligt højt niveau får lov til at vaccinere. Og det har vi heldigvis, siger Bettina Tomczyk.

En del af poderne er pensionerede læger og sygeplejersker. Men også mange unge har stået og testet på livet løs de sidste mange uger og måneder.

- De er meget motiverede og meget engagerede og mange har udvist interesse for at få lov til at vaccinere. Så opgaven bliver en stor udfordring, men det er muligt at gennemføre, siger Bettina Tomczyk.

Den igangværende sygeplejerske-strejke omfatter ikke regionens testcentre og vaccinationsindsats, og derfor vil strejken ikke umiddelbart påvirke vaccinationsprogrammet.