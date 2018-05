Et bredt politisk flertal aftalte i september 2017, at Region Sjællands sygehuse skulle have 50 millioner kroner ekstra i år til at få Sundhedsplatformen godt i gang. Men pengene er pist væk. Foto: Tine Fasmer

Ekstra penge til Sundhedsplatform er pist forsvundet

Sjælland - 29. maj 2018 kl. 14:36 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Radikale, Socialdemokratiet og SF jublede i kor, da de i september indgik budgetforlig og afsatte 50 millioner kroner ekstra til at få Sundhedsplatformen godt i gang på Region Sjællands sygehuse.

Men fuglene nåede ingen gang at lande på taget.

I stedet for at spare mindst 50 millioner kroner på højt specialiseret patient-behandling på sygehuse i Region Hovedstaden og Region Syddanmark, der skulle have finansieret aftalen, står Region Sjælland nu til at bruge 70 millioner kroner mere end forventet.

Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) ærgrer sig over, at det tidligere regionsråds aftale ikke holder hele vejen.

- Det er irriterende. Men vi kan ikke bruge penge, vi ikke har. Jeg vil gerne understrege, at driftøkonomien i Sundhedsplatformen er uændret og kører videre, men det er ærgerligt, at vi ikke har de ekstra midler, vi havde forventet, siger regionsrådsformanden.

Christian Wedell-Neergaard (K) regnede i september med, at de 50 millioner kroner kunne gå til at forebygge dyk i antallet af behandlinger, når sygehusene skiftede til den ny elektroniske patientjournal, som allerede voldte store kvaler i Region Hovedstaden.

I dag er han ikke parat til at sige så meget.

- Det er klart, at regionen er meget hårdt presset økonomisk. Men jeg kan ikke svare yderligere på spørgsmålet om de 50 millioner kroner, siger Christian Wedell-Neergaard.

Venstres gruppeformand Kirsten Devantier er meget trist over situationen ikke mindst på det hårdt pressede personales vegne.

- Vi har måske været for optimistiske. Men vi har haft mange flere patienter, og det betyder også, at flere patienter er blevet behandlet på Rigshospitalet og i Odense. De øvrige regioner har samme stigning i patienter, men det er selvfølgelig ingen trøst. Der er ingen tvivl om, at budgetlægningen ikke bliver sjov, siger Kirsten Devantier.

De Radikales Anne Møller Ronex deler frustrationen:

- Vi forventede at have penge til gode, når Region Hovedstaden fik afregnet, i stedet er det modsat. Og bufferpuljen til Sundhedsplatformen er så at sige gået i det hul.

SF's Tina Boel er formand for Den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen og var sidste sommer sammen med Enhedslisten fortaler for at udskyde den elektroniske patientjournal.

- Jeg har det ikke særligt godt med, at vi har lovet personalet noget, vi ikke kan holde. Det har været en øjenåbner. Vi troede, det var reelle penge, der blev afsat - både til Sundhedsplatformen og videreførelse af to projekter i Psykiatrien, som hidtil har fået satspuljemidler. Den fejl gør SF ikke i de nye budgetforhandlinger, siger hun.