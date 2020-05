Ekstra millioner til lokale projekter

Sjælland: Ildsjæle i landdistrikterne og på øerne får næste år mulighed for ekstra million-støtte til at udvikle deres lokalområde. S-regeringen har nemlig besluttet, at man afsætter en pulje på 93 millioner kroner, som landets 26 Lokale Aktionsgrupper (LAG) kan søge om støtte fra i 2021.

- Hele det decentrale Danmark har i den grad grund til at glæde sig i dag. Med beslutningen om at fastholde LAG-midlerne på niveauet fra før 2016, er erhvervsministeren med til at holde hånden under et af de allervigtigste udviklingsredskaber i landdistrikterne, siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, i en pressemeddelelse.