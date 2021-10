Camilla Thind Sunesen er chef for sundhedsløsninger i Danica. Selskabet erfarer, at nogle kunder er gået lidt væk fra hjemmearbejdet, mens andre stadig holder fast. Foto: Danica/PR Foto: Foto: Danica/PR

Eksperter efter trafiktal: Nogle må have kvittet hjemmearbejdet

09. oktober 2021

Efter halvandet år med flere nedlukninger af samfundet har en stor del af det kontorarbejdende folk vænnet sig til at kunne klare fredagsmorgenmødet i slåbrok eller indlægge en løbetur i frokostpausen, fordi dagens dont blev klaret fra hjemmekontoret.

Men efter genåbningen er trafikken igen tilbage på normalt niveau - eller derover - hvilket tyder på, at i hvert fald en del af befolkningen har skiftet privatadressen ud med firmaadressen, når arbejdsopgaverne skal løses.

Nogle går tilbage I Danica Pension, der også sælger sundhedsforsikringer og dagligt har kontakt til nogle af deres cirka 5000 små og store virksomhedskunder foruden en lang række selvstændige, har man erfaring for, at virksomhederne fortsat gerne vil tilbyde en udbredt grad af hjemmearbejde, men at ikke alle lykkes med det. Flere undersøgelser viser, at mere hjemmearbejde kan være godt for medarbejdernes trivsel såvel som virksomhedernes produktivitet.

- I forhold til hjemmearbejde er der mange virksomheder, der er tilbage, hvor de kom fra før corona. For nogen er det bevidst kommunikeret og for en stor del er det ubevidst der, hvor de er endt. Vi vil gerne give et opråb til de danske virksomheder om, at de skal turde gå ud i det. Vi opfordrer dem til at gribe chancen for at lave en fundamental ændring af vores arbejdsliv, så vi kan knække kurven på mistrivsel og stress. Vejen frem er ikke at gå tilbage, hvor vi kom fra, mener vi, og det siger vi ret tydeligt til kunderne, siger Camilla Thind Sunesen, chef for sundhedsløsninger i Danica.

Hun uddyber, at den opfordring gælder virksomheder, hvor hjemmearbejde er muligt i større eller mindre grad. Hun forklarer, at det var nemmere under corona, hvor restriktioner dikterede mere hjemmearbejde. Nu skal virksomhederne selv finde en model for, hvordan hjemmearbejdet skal strikkes sammen, og det er en ressourcekrævende ledelsesopgave, fordi afdelinger og medarbejdere er forskellige og har forskellige behov.

Trafik stiger Tal fra Vejdirektoratet viser, at mens trafikken på vejene faldt drastisk under nedlukningerne i forbindelse med coronapandemien, hvor mange arbejdede hjemme, ja, så er trafikken nu oppe på et højere niveau end før coronapandemien. Hjemmearbejdet blev ellers hyldet hos mange virksomheder og ansatte, som meldte, at det gav mere fleksibilitet, bedre work-life-balance og højere effektivitet. Udover den stigende trafik på vejene er der på nogle af de travle strækninger op til cirka 90 procent togpassagerer tilbage hos DSB. Andre steder ligger det noget lavere, men DSB venter, at tallet stiger i løbet af efteråret. Trafikstigningen får en forsker, der har beskæftiget sig med blandt andet arbejdsmiljø og stress i en lang årrække, til at løfte øjenbryn.

- Det er interessant og tyder måske på, at den store snak om hjemmearbejde ikke helt manifesterer sig i praksis endnu. Det bliver enormt spændende, om vi kan aflæse ændringer i den kommende tid. Eksempelvis afventer de statslige ansatte stadig en udmelding om muligheden for distancearbejde. Derudover skal vi jo heller ikke glemme, at manges job stadig er bundet til tid og rum, siger Malene Friis Andersen, som er organisationspsykolog og forsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Hun forklarer, at hun hører virksomheder give udtryk for, at de her lige efter coronakrisen prioriterer at samle arbejdsfællesskabet igen for at styrke sammenhængskraften.

Også I landets største private pensionsselskab, PFA, der ligesom Danica sælger sundhedsforsikringer til tusinder af virksomhedskunder og derfor har interesse i et godt arbejdsmiljø på arbejdspladserne, er man opmærksom på udviklingen i hjemmearbejdet. De peger på, at der er naturlige årsager til, at mange er vendt tilbage fysisk på arbejdspladsen.

- Der er jo mange arbejdspladser, hvor hjemmearbejde ikke giver mening post corona, for eksempel produktion, undervisning og restaurationer. Men på funktionærarbejdspladserne ser vi, at det bliver brugt i det omfang, det giver mening for den enkelte, opgaveløsningen og virksomheden. Det er de færreste organisationer, der kører med 100 procent hjemmearbejde, men mange har en mere lempelig holdning til hjemmearbejde nu end før corona. Den mest udbredte model, vi ser, er 60/40 - altså op til to dage hjemmefra, men der er mange varianter, siger PFA's sundhedschef, Rikke Bay Haaber.