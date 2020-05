Antallet af nye ledige er steget 37,6 procent på Sjælland under coronakrisen, viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering. Foto: Lars Christensen

Eksperter advarer nye ledige: Mistede forsikringer kan koste dyrt

Sjælland - 15. maj 2020 kl. 11:18 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det går ofte hårdt ud over pengepungen, når man mister sit job. Men de økonomiske konsekvenser kan faktisk vise sig at være endnu større på den lange bane.

Mange ledige er nemlig ikke opmærksomme på, at de ud over deres job, også står til at miste deres arbejdsgiverbetalte pensionsordning og de tilhørende forsikringer, der dækker ved kritisk sygdom, tabt arbejdsevne og død.

Det fortæller Carsten Holdum, forbrugerøkonom i landets største pensionsselskab PFA:

Uden sikkerhedsnet - Når indbetalingerne stopper, så gør vi klar til at nedlægge forsikringerne, mens pensionen bliver til en opsparing. I mange tilfælde er det ikke noget problem, fordi folk har fået nyt job og dermed ny pensionsordning og forsikring. - Men i de tilfælde, hvor folk er blevet fyret, står de potentielt uden de her forsikringer mod tab af arbejdsevne eller død. Og det er især vigtigt at overveje for dem, der har boliggæld og hjemmeboende børn, forklarer Carsten Holdum.

Når indbetalingerne stopper sender PFA typisk gerne et brev ud til folk og forklarer, at deres forsikring ophører efter tre måneder. Men ofte bliver brevene ikke læst.

Gode råd om forsikring og arbejdsløshed Hvis du mister dit job og ikke har et nyt ved hånden, skal du være opmærksom på, hvornår forsikringerne udløber.

Hold øje med din e-boks, hvor der typisk vil dumpe et brev ind fra dit pensions- og forsikringsselskab.

- Det kan være svært at forholde sig til, når man lige har mistet sit job og måske endda har mistet på grund af begyndende sygdom. Men netop derfor er det vigtigt at få læst og taget stilling. For når først forsikringerne ophører, er der ingen vej tilbage, siger han.

Chok for efterladte Det er Jacob Steenstrup, seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, enig i.

Han kender til eksempler på, at folk er blevet arbejdsløse og derefter er afgået ved døden, hvorefter de efterladte pludselig har fundet ud af, at der ikke var nogen forsikring, der dækkede længere.

- Derfor er det også vigtigt, at pensions- og forsikringsselskaberne kommunikerer meget klart og tydeligt, hvad konsekvensen er, ved at indbetalingerne stopper.

- For mange vil det nemlig være rigtig relevant at beholde de her forsikringer. Og hvis man så alligevel ikke har brug for dækningen, så skal man i hvert fald have overvejet tingene på et oplyst grundlag, så man kan tage ordentligt stilling til tingene, siger Jacob Steenstrup.

Tjek dine muligheder I PFA's tilfælde dækker forsikringerne i tre måneder efter indbetalingerne er stoppet. Herefter kan man fortsætte med at betale ind til forsikringen af egen lomme. Står man dårligt økonomisk, kan man blandt andet lade ens pensionsopsparing betale for forsikringen i op til seks måneder.

- Det betyder selvfølgelig, at man udhuler sin pensionsopsparing. Men man er sikret på den korte bane, siger PFA's Carsten Holdum.

Ifølge Jacob Steenstrup er der andre pensions- og forsikringsselskaber, hvor forsikringerne dækker i længere tid. I enkelte selskaber fortsætter dækningen i et helt år.

- Det giver lidt mere tid til at overveje situationen. Herefter vil det typisk være muligt at fortsætte med private indbetalinger i et eller andet omfang. Men perioden, hvor forsikringerne stadig dækker, åbner også for, at man får mulighed for at se på, om der er andre selskaber, der opfylder ens behov bedre, siger han.