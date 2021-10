Det nuværende NemID er snart fortid og erstattes af MitID, der er mere sikkert. Foto: Jan Partoft Foto: Jan Partoft

Eksperter: Tusinder kan komme i digital klemme

Sjælland - 01. oktober 2021 kl. 16:50 Af Af Martin Olsen

At gå fra NemID til MitID er en god idé, men ikke alle kan være med. Sådan lyder det samstemmende fra interesseorganisationen Ældre Sagen og fra lektor på IT Universitetet (ITU) Morten Hjelholt.

- MitID er helt klart en forbedring, men logikken med, at alle skal være digitale og skal nå et bestemt niveau, der hele tiden stiger, er problematisk for mange grupper, siger Morten Hjelholt, der forsker i digital velfærd og uligheden i tilgangen til digitale værktøjer på ITU.

Han peger på, at forskning viser, at op til en fjerdel af befolkningen herhjemme i større eller mindre grad har digitale udfordringer. Omkring 10 procent af befolkningen over 65 år er frameldt NemID, det svarer til cirka 125.000 personer, men der er altså en betydeligt større gruppe, der har udfordringer.

Heriblandt hører en gruppe af ældre, men også unge med sproglige udfordringer samt eksempelvis nogle grupper af indvandrere, der har svært ved dansk. Og det, at man har en tablet eller en smartphone og umiddelbart er med på noderne, er ikke ensbetydende med, at man kan betjene sig selv i det offentlige.

- Det er tit sådan, at man kan sidde og Skype med sine børnebørn i Argentina, men man kan ikke nødvendigvis gå ind på eBoks eller administrere borger.dk, siger Morten Hjelholt.

Ikke alle er klar Han møder opbakning fra Ældre Sagen, der ud fra sine erfaringer forklarer, at hvorvidt digitaliseringen opleves som en udfordring afhænger af forskellige faktorer, herunder for eksempel hvor stort et kendskab man har til det digitale univers, hvor tryg man er ved det, og hvilket netværk man har, som kan hjælpe.

- Vi har nogle, der ikke er på digitale medier og ikke har elektronisk udstyr. Det tal er ikke særlig stort. Men vi har også har et segment, der har fået fx en iPad under coronaen, så de kan FaceTime med børnene, men det betyder ikke, at de kan leve et liv med digitale selvbetjeningsløsninger. Mange i den gruppe har brug for hjælp fra pårørende eller andre i deres netværk til sådanne ting, siger jurist og seniorkonsulent i Ældre Sagen Louise Kambjerre Scheel.

Organisationen får henvendelser fra medlemmer, der er nervøse ved overgangen til MitID såvel som andre offentlige digitale værktøjer. Det falder sammen med en rapport fra Digitaliseringsstyrelsen og Kommunernes Landsforening, der viser, at 17 til 22 procent af befolkningen er digitalt udsatte. Et tal, som ITU altså vurderer til værende endnu højere.

- Nogle henvender sig og siger, at det går for stærkt. Andre kan være frustrerede over mangelfuld information fra det offentlige og er bekymrede for, at de er nødt til at købe nyt it-udstyr eller opdatere det hele tiden. Hvad betyder det, hvad skal man gøre, hvor skal man henvende sig, er nogle af de spørgsmål, vi får fra borgerne. Det er en kæmpe opgave for myndighederne at udrulle nye digitale løsninger som MitID på en måde, så flest muligt kan være med, siger Louise Kambjerre Scheel.

Hun tilføjer, at organisationen har tillid til, at myndighederne tilbyder løsninger til og hjælper dem, der har problemer. Digitaliseringsstyrelsen udleverer for eksempel en gratis kodeviser til alle borgere, der ikke vil eller kan benytte MitID appen, forklarer hun.

Morten Hjelholt, viceleder for Center for Digital Velfærd på ITU, er lidt mere kritisk. Han mener ikke, at det bliver taget alvorligt nok, at en relativt stor del af befolkningen ikke kan følge med i den digitale udvikling, og han peger på, at det siden 1990'erne nærmest har været et mantra, at alt skal være digitalt.

- Det er noget nyt, at vi indrømmer, at mange har problemer med digitaliseringen. Man har førhen sagt, at det var et fåtal, og at de døde efterhånden, men udfordringerne reproduceres, fordi det man skal kunne udvikle sig hurtigt, og der vil altid være nogen, der ikke kan følge med, når tempoet er så højt. Jeg ville ønske, at man investerede mere i indsatser, der understøtter de mennesker, der har det svært med teknologien, siger Morten Hjelholt, Lektor på IT Universitetet.

Styrelse: Brugervenligt Digitaliseringsstyrelsen, der står for MitID, mener, at man gør, hvad man kan for at lette processen ved overgangen til MitID, og at man håber, at det løser det, som for nogle kan være en udfordring.

- Vi har haft stor fokus på både at udvikle en brugervenlig og en sikker løsning. Og vi har fokus på at sikre så god og tryg en overgang til MitID som muligt og står klar til at hjælpe hele Danmark i gang med det nye digitale ID. Vi er bevidste om, at det kan være en udfordring for nogle at gå fra det velkendte NemID til det nye MitID. Derfor har vi udviklet nemt forståelige guides og informationsmateriale til de borgere, der har brug for ekstra hjælp for at tage MitID i brug, skriver Digitaliseringsstyrelsen i et svar til avisen.

Fakta om MitID • MitID er efterfølgeren til NemID. Det er en digital identifikation indrettet som en APP til smartphone og tablet, der giver mulighed for at betjene sig selv på nettet, eksempelvis når man skal flytte adresse, søge boligstøtte eller på anden vis kommunikere med offentlige eller private tjenester. Skiftet mit MitID sker af sikkerhedshensyn.



• De første NemID-brugere vil modtage besked i begyndelsen af oktober om, at de kan overgå til MitID. Det vil dog ikke være alle, som overgår til MitID på én gang. Overgangen til MitID sker over en længere periode fra oktober 2021 til sommeren 2022.



• Selvom man får MitID, skal man beholde NemID indtil videre, fx nøglekort eller app. Det skal man, fordi der i en overgangsperiode vil være steder og situationer, hvor man stadig skal bruge NemID, indtil NemID er endeligt udfaset. Man får direkte besked, når man ikke længere skal have NemID – enten af sin bank eller i Digital Post.

• MitID er ikke obligatorisk, men en forudsætning for selv at kunne betjene sig i det offentlige system via nettet.



• Du får besked via Netbank, når det er din tur til at få MitID.



• 7,9 procent af befolkningen i Region Sjælland er p.t. fritaget for Digital Post. Det svarer til 55.657 personer og er lidt mere end gennemsnittet for fritagelse på landsplan, som er 7 procent.



Kilde: Digitaliseringsstyrelsen.