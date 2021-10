Regionsrådsvalget bliver overset, mener to forskere. Her ses et tidligere vælgermøde hos Høreforeningen med (fra venstre) regionsrådsformand Heino Knudsen (S), regionsrådskandidat Patricia Rabjerg(R) og regionsrådsmedlem Gitte Simoni (DF), der alle er på valg. Foto: Tomas Revsbech Foto: Tomas Revsbech

Eksperter: Derfor føles regionsrådsvalg langt væk for mange vælgere

Sjælland - 23. oktober 2021 kl. 07:03 Af Martin Olsen Kontakt redaktionen

Fløjlshandskerne bør tages af og byttes ud med boksehandsker i regionsrådsvalgkampen. Sådan lyder en opsummering af rådet fra valgforsker Kasper Møller Hansen fra Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Han peger sammen med en forskerkollega på, at regionsrådskandidaterne modsat kandidaterne til kommunalvalgene generelt har meget svært ved at gøre sig synlige i valgkampen, også selvom sundhed og sygehuse - som jo ligger under regionerne - har været meget i fokus under først corona-pandemien og senere sygeplejerskestrejken.

- Sundhed er altid et vigtigt element, og de her diskussioner omkring lokale lægehuse, forebyggende indsatser og samarbejde, som vi har haft i forbindelse med corona, burde være en åben mulighed for at diskutere mere region i den nuværende valgkamp, fordi vi kommer ud af en pandemi, hvor sundhed, har stået højere på vores alles sagsorden. Men jeg tror ikke, det kommer til at ske .Uenighederne i regionsrådene kan være svære at se for den gennemsnitlige vælger, også for dem, der følger meget med, siger Kasper Møller Hansen.

Så det er altså ikke nok, når regionsrådskandidaterne fra i dag sammen med deres byrådskolleger trodser det tvivlsomme efterårsvejr og bevæger sig ud på stiger og andre hjælpemidler for i alle mulige og umulige positioner at hænge valgplakater op langs gader og veje. Der skal langt mere synlighed til, mener Kasper Møller Hansen, og peger på, at valgdeltagelsen til regionsrådsvalgene ville falde kraftigt, hvis det ikke var, fordi de traditionelt holdes samtidig med kommunalvalgene.

Udnyt uenigheder Det er dog ikke decideret regionsrådspolitikernes skyld, siger han og understreger samtidig, at der dog kan være et forbedringspotentiale, hvis politikerne i regionerne bliver bedre til at forklare, hvordan de adskiller sig fra hinanden, uden at der skal gå mudderkast i det.

- De bør udnytte deres uenigheder mere, det er vigtigt, for det skaber kanter og gør, at vælgerne bliver opmærksomme på, hvad de kan få, og hvor de kan få det, siger Kasper Møller Hansen og fortsætter:

- Men det er nogle svære emner at diskutere, og derudover er regionsrådene underlagt så mange regler omkring ventelister og det ene og det andet, så de er udfordret i at få taget de vanskelige diskussioner om prioriteringer. De er bundet i en budgetmæssig klemme, hvor de får en pose penge af staten med en detaljeret besked om, hvad de skal bruge pengene til.

Professor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet Bent Greve er enig.

- På den ene side kan vi se, at sundhed er kravlet op på vælgernes dagsorden i forhold til, hvad de synes er vigtigt. Særligt hos dem over 65 år - og den gruppe stemmer mere end de unge. Det burde alt andet lige tale i retning af, at flere ville stemme til regionsrådsvalget. Men når det er sagt, er regionsrådet ikke et særligt synligt valg. Regioner kan ikke selv udskrive skat, så for mange bliver det mere distanceret, og der er ikke samme tætte relationer mellem borgerne og politikerne som i kommunerne. Frihedsgraderne til at træffe selvstændige beslutninger for regionerne er relativt begrænsede, og det betyder, at politikerne går mere ligeud , for deres mulighed for at gå til siden er ikke stor, siger Bent Greve.

Han uddyber, at de muligheder, som regionerne trods alt har for at regulere i vores hverdag, er svære at gennemskue for mange vælgere. Region Sjælland alene har et budget for 2022 på over 21 milliarder kroner. Udover sygehusvæsnet har regionerne også ansvar for eksempelvis regional kollektiv trafik, specialundervisning og bekæmpelse af jordforurening. Både byrådskandidater og regionsrådskandidater må hænge deres valgplakater op fra i dag, lørdag.