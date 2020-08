Ekspert om tidlig pension: Her er vinderne

- Alt andet lige, så må man sige, at med den sammensætning, vi har på arbejdsmarkedet i dag, så vil hovedparten, der får glæde af det, være at finde uden for de store byer i det, man kalder Produktionsdanmark. Her har man de største andele af borgere, der er ufaglærte og faglærte, og som umiddelbart lever op til kriterierne, siger Bent Greve til Sn.dk.