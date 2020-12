Tidligere direktør i Statens Serum Institut forstår ikke, hvorfor der tillades kor-og salme-sang i kirkerne til jul. Billedet her stammer fra en solhverv-gudstjeneste i Roskilde Domkirke ved en tidligere lejlighed. Foto: Per Christensen.

Ekspert fraråder kirkegang i julen: Derfor er det farligt

Han kan slet ikke forstå, at myndighederne har valgt at lade det være op til kirkerne selv, om de vil holde åbent eller ej i julen.

Som omtalt andetsteds på Sn.dk udtrykker flere kirkesangere stor bekymring over, at skulle synge i kirken til de kommende julegudstjenester og -koncerter. Og det møder fuld forståelse hos Nils Christian Strandberg Pedersen.

Han mener simpelthen ikke, at man kan forsvare kirkesang, selvom man overholder de to meters afstand, som anbefalingerne pt. lyder på.

- Helt overordnet spreder man flere aerosoler, når man synger - eller taler med høj og kraftig stemme. Så hvis man absolut føler behov for at synge i et rum med en masse mennesker, man ikke omgås til daglig, skal der i hvert fald være mere end to meters afstand mellem dem, der befinder sig i rummet. Derudover skal man kigge nøje på rummets størrelse og ventilation. Men vi ved faktisk ikke nok om det til at kunne lave klare afstandskrav og restriktioner. Derfor mener jeg også, at man helt bør lade være, siger han.