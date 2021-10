Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Ekspert: Sygeplejersker er dybt frustrerede Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ekspert: Sygeplejersker er dybt frustrerede

Sjælland - 25. oktober 2021 kl. 17:03 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Der er ingen tvivl om, at der er sygehusafdelinger rundt om i landet, der er enormt udfordret med højt arbejdstempo og vagtplaner, der næsten ikke kan hænge sammen. Men det er langtfra det fulde billede af det danske sundhedsvæsen generelt og på sygehusene i Region Sjælland.

Sådan lyder det fra Jakob Kjellberg, sundhedsøkonom og professor på Syddansk Universitet om det åbne brev, som fællestillidsrepræsentanterne for sygeplejerskerne på de sjællandske sygehuse og i psykiatrien har sendt til regionsrådets medlemmer. Et brev, hvori sygeplejerskerne skriver, at det sjællandske sygehusvæsen er "i frit fald" og har et arbejdsmiljø, der er "presset ud over kanten".

- Der er ingen tvivl om, at går du ud på den enkelte afdeling i dag, er der enorme udfordringer med at få vagtplanerne til at hænge sammen nogle steder. . Men det gælder ikke alle, siger Jakob Kjellberg.

Sundhedsøkonomen peger på, at Danmark på den ene side mangler sygeplejersker til at besætte alle stillingerne ude på sygehusene, men på den anden side har det danske sundhedsvæsen også et af de højeste serviceniveauer i verden. Og vi kommer til at diskutere, hvor højt det serviceniveau skal være, hvis ikke det lykkes at rekruttere flere unge til sundhedsfagene i fremtiden, mener han.

Jackob Kjellberg peger også på, at sygeplejerskernes opråb kommer i kølvandet på de kuldsejlede overenskomstforhandlinger, der sluttede af med et lovindgreb fra regeringen og Folketinget, der ikke gav sygeplejerskerne nogen som helst indrømmelser efter cirka 10 ugers strejke.

- Hvis man havde fået en væsentlig anderledes overenskomst, så tror jeg ikke, de her frustrationer havde fyldt det samme. Den grundlæggende frustration sætter sig også spor i vagtplanlægningen. Den fleksibilitet, der tidligere har været ude på afdelingerne, hvor folk eksempelvis har taget ekstravagter, har ikke indfundet sig igen efter strejken. Og det gør alt andet lige at tingene har sværere ved at hænge sammen end før. Det er også et vilkår lige nu, siger Jakob Kjellberg.

Sundhedsøkonomen tilføjer, at arbejdspresset på sygehusene er blevet forværret af først Corona, der har skubbet en pukkel af behandlinger og operationer foran sig. Siden har der været en sygeplejerskestrejke, der har betydet, at mange sygeplejersker først nu kan holde deres sommerferie.

- Det sætter en del afdelinger rundt omkring under yderligere pres. Men at sige at vores sygehusvæsen er ved at falde sammen under presset, det kan man ikke sige, siger han.