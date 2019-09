Det kommende 5G-mobilnetværk åbner op for langt hurtigere hastigheder på mobil-nettet. Men det er langtfra sikkert, at det kommer ud i områder, der i forvejen bøvler med dårlig mobil-dækning. Foto: Hans-Jørgen Johansen.

Send til din ven. X Artiklen: Ekspert: Nyt superhurtigt mobilnet lukker ikke sorte huller Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ekspert: Nyt superhurtigt mobilnet lukker ikke sorte huller

Sjælland - 30. september 2019 kl. 09:41 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En stor del af de sjællændere, der plages af sorte mobil-huller uden for de store byer, kommer ikke til at få gavn af det nye superhurtige 5G-mobilnet, der er på vej til at blive udrullet i Danmark. I hvert fald ikke i de første mange år.

Den første generation af 5G, som står foran den store udrulningsbølge i hele landet, er rent teknisk en »light«-udgave af 5G. Den kan faktisk ikke fungere uden at støtte sig til det 4G-netværk, der allerede er rullet ud i Danmark, forklarer Torben Rune, mangeårig teleanalytiker og stifter af telerådgivningsfirmaet Teleanalyse.

- De mobil-huller, man har i dag, bliver ved med at være der en tid i endnu. Så selv om teleselskaberne taler om at skabe et landsdækkende 5G-netværk, så er det reelt kun de steder, hvor du i forvejen har en god mobildækning, som får fuld glæde af 5G-udrulningen, siger Torben Rune.

Ifølge teleanalytikeren vil man optimistisk set først se en rigtig udgave af 5G være klar om 4-5 år, som ikke behøver støtte sig op af 4G-netværket.

Til gengæld vil rækkevidden på 5G-signalerne blive kortere, end de nuværende signaler fra 3G og 4G. Og det betyder, at de omkring 10.000 nuværende antenner rundt om i landet, skal suppleres med endnu flere master og antenner for at kunne dække hele landet.

Spørgsmålet er, i hvor stort omfang, teleselskaberne er villige til det. For er der langt mellem husene, kan det være svært for selskaberne at hente pengene hjem, vurderer Torben Rune:

- Udviklingen på mobil-områder er i Danmark er i høj grad drevet af den fri konkurrence. Det betyder, at teleselskaberne kun er med, så længe der er økonomi i tingene. Vi kommer formentlig til at se masser af 5G i de store byområder, mens der fortsat vil være et problem med dækningen i de tyndt befolkede områder. Med mindre politikerne beslutter sig for at regulere området, siger Torben Rune.

Telia og Telenor aktiverede de første 5G-master til test i Aalborg og København tidligere på sommeren, mens eksempelvis telekæmpen TDC har lovet landsdækkende 5G på deres net i 2020.