Sådan kommer den kommende Storstrømsbroen til at se ud. Grafik: Vejdirektoratet.

Ekspert: Ballade om Storstrømsbroen kan koste millioner - uanset udfaldet

Sjælland - 20. december 2017 kl. 14:37 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan koste de danske skatteydere millioner af kroner, at tre italienske entreprenørfirmaer er blevet udpeget til at skulle bygge en ny storstrømsbro. Og det uanset, om italienerne faktisk ender med at få lov til at bygge broen eller ej.

Det vurderer ekspert i udbudsret på Syddansk Universitet,Carina Risvig Hamer ifølge Fagbladet 3F.

Hvis Vejdirektoratet ender med at fratage italienerne opgaven, kan konsertiet lægge sag an ved Klagenævnet for udbud. Og hvis de der får medhold i, at der ikke er tunge juridiske grunde til at fratage dem byggeri-opgaven af Storstrømsbroen, vil de formentlig få en kompensation på »over 100 millioner kroner«.

- Erstatningen skal jo afspejle størrelsen på byggeriet. Så man plejer at sige, at tilbudsgiveren skal have, hvad der svarer til overskuddet på opgaven tilbage, siger Carina Risvig Hamer til Fagbladet 3F.

Men i princippet kan sagen også komme til at koste statskassen penge, hvis italienerne alligevel ender med at få opgaven. For så kan de entreprenører, der var med i opløbet, men ikke fik opgaven, også vælge at rejse en sag ved udbudsnævnet. Det vurderer Carina Risvig Hamer.

Ole Helby Petersen, professor i offentlig udbudsret på Roskilde Universitet (RUC) ønsker ikke at gå ind i vurdering af den konkrete sag.

- Men jeg kan sige, at helt generelt for offentlige udbud, gælder det, at alle parter kan lægge en klagesag, i det her tilfælde Klagenævnet for udbud, hvis de føler sig uretfærdigt behandlet eller føler, at den afgørelse, der er truffet omkring udbuddet har været usaglig, siger han til DAGBLADET og Nordvestnyt.

