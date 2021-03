Udrulningen af Astra Zenecas vaccine er blevet sat på pause i Danmark og flere andre lande efter 30 indrapporteringer om blodpropper, der muligvis kan kædes sammen tikl vaccinen. De indrapporterede bivirknigner skal dog sættes op imod, at flere millioner borgere er blevet vaccineret. Foto: Anders Ole Olsen. Foto: Anders Ole Olsen

Ekspert: AstraZeneca-stop er vigtigt for tilliden til vacciner

Sjælland - 12. marts 2021 kl. 10:48 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

De danske sundhedsmyndigheders midlertidige stop for brugen af AstraZenecas vacciner efter indrapporteringer om øget risiko for blodpropper er det eneste rigtige at gøre, hvis man vil sikre, at befolkningen stadig har tillid til coronavaccinerne.

Det mener Doris Stenver, tidligere overlæge i Lægemiddelstyrelsen og medlem af Bivirkningskomitéen under EU's Lægemiddelagentur EMA.

- Jeg synes, den her beslutning er det eneste rigtige, en sundhedsmyndighed kan gøre, når man får nogle signaler om, at der kan være noget galt. Vi er i gang med verdens største vaccineudrulning, og den her vaccine er én, man primært har givet til raske mennesker, forklarer hun, og fortsætter: - Derfor skal den sikkerhedsmargin, man opstiller, når der viser sig at være nogle bivirkninger, også være større, end hvis der eksempelvis var tale om ny medicin til syge kræftpatienter, tilføjer hun.

Der har i Europa og Danmark været en vis skepsis over for coronavaccinerne. Ifølge meningsmålinger har skepsissen faktisk været størst over for AstraZenecas vaccine, fordi dens virkning har været lavere end de øvrige vacciner. Vaccinen uddeles primært til frontpersonalet på sygehusene i blandt andet Roskilde, Køge, Holbæk, Slagelse og Næstved.

Kan forstærke vaccine-skepsis, men... Myndighedernes stop for vaccinen kan godt forstærke den skepsis. Men det kan faktisk også godt ende med at få den modsatte effekt, vurderer Doris Stenver.

- Det er klart, at det her kan have en negativ effekt. Det er det helt afgørende, at man har nogle sundhedsmyndigheder, der spiller med åbne kort og lægger alt frem. Og de har jo netop spillet med åbne kort i den her situation, forklarer den tidligere overlæge i Lægemiddelstyrelsen.

Doris Stenver fortæller, at åbenheden står i skarp kontrast til dengang, hun selv begyndte i Lægemiddelstyrelsen for over 20 år siden.

Doris Stenver har arbejdet over 20 år i Lægemiddelstyrelsen og i en årrække haft sæde i i Bivirkningskomitéen under EU's lægemiddelagentur EMA. I dag er hun selvstændig konsulent med adresse i Greve. Privat foto.

- Da holdt man kortene meget tættere til kroppen. Jeg tror og håber, at befolkningen vil se og opfatte det her som om, at vi har en meget effektiv overvågning af bivirkninger i Danmark og i EU, og at vi har et beredskab, der sikrer, at myndighederne kan reagere hurtigt, når en alarmknap blinker, siger Doris Stenver, der i dag arbejder som selvstændig konsulent og har kunder i blandt andet lægemiddelindustrien.

Dog ikke nogle af de firmaer, der producerer coronavacciner.

Forventede det her ville ske Doris Stenver mener ikke, at godkendelserne i EU er gået for hurtigt.

- Uanset hvor meget man forsker på forhånd, vil man aldrig kunne opfange alle potentielle bivirkninger, der måtte opstå. Det er jo derfor, myndighederne også har den her overvågning. Jeg havde faktisk forventet, at den her situation ville opstå på et tidspunkt. Man skal huske, at der faktisk er millioner, der er blevet vaccineret, uden der er indløbet andre meldinger om problemer, siger hun.

Spørgsmålet er, hvad de mange tusinder, der har fået første stik af vaccinen, skal forvente i forhold til at få andet og sidste stik.

Hvad med dem, der har fået første stik? Bør de være bekymret? Og skal de vaccineres forfra?

Doris Stenver vurderer, at AstraZeneca-vaccinen sandsynligvis bliver holdt på pause et par uger, hvorefter udrulningen bliver genoptaget. Enten helt som planlagt, fordi man ikke har kunnet finde nogen sammenhæng mellem blodpropperne og vaccinen. Eller også med undtagelser af en lille gruppe borgere, der har vist sig at være ekstra udsatte for bivirkninger.

- Jeg forventer enten, at man ikke finder en sammenhæng eller også, at en lille gruppe er ekstra udsat. Og så skal de have tilbudt en anden vaccine. For dem, der har fået første stik, kan de fleste godt vente på, at det hele bliver udskudt i et par uger. Men selvfølgelig er der en grænse. Der må læger og myndigheder vurdere, om man kan fortsætte eller skal begynde forfra og have tre stik, siger hun.