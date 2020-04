Efterskolerne - som her et tidligere hold elever fra Høng Efterskole - har hårdt brug for regeringens hjælpepakke. Foto: Per Buurgaard Christensen

Efterskole-formand: Hjælpepakke sikrer skolers overlevelse

Sjælland - 01. april 2020 kl. 20:00 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Hvis ikke den her hjælpepakke var kommet, så er der ingen ved, hvordan efterskolelandskabet havde set ud på Sjælland og i resten af Danmark efter sommerferien.

Sådan lyder det fra Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskoleforeningen, der tæller 243 efterskoler over hele landet, heraf 42 på Sjælland.

Foreningen har ikke noget overblik over, hvor mange elever, som er blevet udmeldt, efter skolerne lukkede for tre uger siden. Men Torben Vind Rasmussen gætter, at der er tale om et sted mellem 25 og 40 børn og unge.

- Mange forældre er stadig tillidsfulde over for den online-undervisning, der foregår rundt om på skolerne lige nu. Men det sker i en forhåbning om, at skolerne snart åbner op igen. Fortsætter det her et godt stykke tid efter påske, vil der være flere forældre, der overvejer, om det overhovedet nytter at blive ved med at betale. Det kan hjælpepakken forebygge, siger han.

Selv om situationen lige nu er hård, er det intet at regne for udsigterne efter sommerferien.

For da Danmark lukkede ned, stoppede indmeldelserne til næste år omgående.

- Det skete fra dag ét. Det gjaldt både fra forældre, der måske er nervøse for deres egen økonomi, og så fra de børn, som typisk er lidt skoletrætte og hvor kommunen normalt er inde over. Men alt har jo været lukket ned siden 11. marts, fortæller Torben Vind Rasmussen.

Hjælpepakken afsætter penge til at dække tilbagetrukne tilbagemeldinger, men blandt andet også 50 millioner til fripladser til at tage børn og unge ind, hvis forældre ikke har råd til at sende dem på efterskole.

- Vi har cirka 30.000 unge på vores efterskoler, og det vil vi også gerne have næste år. Er der nogen og flere, vi kan gøre det lidt billigere for, er det rigtig fint. Det ville være tragisk, hvis efterskolerne kun blev for de børn, hvis forældre har en god økonomi, siger han.