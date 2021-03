Forbrugerrådet Tænk opretter nyt passagerråd for brugere af busser og tog, men også andre, der har interesse for den kollektive trafik og ønsker at forbedre den. Foto: Allan Nørregaard.

Efterlyser medlemmer: Nyt råd skal give passagerer en stemme

Sjælland - 08. marts 2021 kl. 05:48 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

DSB's togrejsende har deres pendlertalsmænd og bilejerne FDM. Men dem, der benytter de sjællandske lokalbaner og busser har ikke deres egen stemme. Før nu.

I dag mandag åbner Forbrugerrådet Tænks forum for kollektiv trafik, Passagerpulsen, nemlig op for, at man kan stille op til en af i alt 10 pladser i et helt nyt passagerråd i Region Sjælland. Og man behøver hverken være bus- eller tog-pendler på daglig basis for at stille op til rådet, lyder det fra Tænks formand, Anja Phillip:

- Danmarks klimamål afhænger af, at flere af os tager bus, tog eller letbane. Så hvad enten du rejser hver dag eller kun en sjælden gang, kan du stille op. Det samme gælder, hvad enten du bor i byen eller på landet, eller du rejser kort eller langt. Det vigtigste er, at du har lyst til at arbejde for en bedre kollektiv transport, siger hun i en pressemeddelelse.

Fakta om passagerrådene Passagerpulsens Passagerråd i Region Sjælland kommer til at have 19 medlemmer.

9 er udpeget efter dialog med interesseorganisationer og pendlerrepræsentanter. 10 bliver udvalgt blandt dem, der har lyst til at stille op.

Efterfølgende bliver medlemmerne udvalgt ud fra kriterier som køn, alder, geografi (bopæl), hyppighed i brug af kollektiv trafik, og motivation for deltagelse.

Læs mere om Passagerrådene, og hvordan du stiller op til rådet i Region Sjælland på passagerpulsen.taenk.dk/passagerråd Stor interesse i Hovedstaden og i Jylland I modsætning til DSB's pendlertalsmænd, der først og fremmest er talsmænd for pendlerne i deres egen by, skal de nye passagerråd, der oprettes i alle fem regioner, have fokus på at udvikle den kollektive trafik og sikre bedre sammenhæng i et lidt større perspektiv.

Der har allerede været holdt valg til rådene i Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Her stillede der henholdsvis 187 og over 110 op, oplyser Passagerpulsen.

Ser frem til input fra hverdagens eksperter I Region Sjælland glæder Peter Jacobsen, formand for Udvalget for Regional Udvikling (DF), sig over oprettelsen af det nye passagerråd.

Han ser frem til at få input fra hverdagens eksperter og de idéer, de kan bringe til regionsrådspolitikerne, der har ansvaret for lokalbanerne og en række regionale busruter:

- I Region Sjælland arbejder vi med at skabe en høj mobilitet til vores borgere, som er dem, der pendler mest i Danmark. Vi har studerende, småbørnsfamilier, langdistancependlere, og besøgende, som kommer for at opleve Sjællands attraktioner. Mange anvender den kollektive trafik, og vi vil gerne have endnu flere passagerer i vores busser og tog. Derfor er det nyttigt for os at høre passagererne, siger han i en pressemeddelelse.