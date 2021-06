En ny uddannelse som mamografi-assistent, der får plads på Professionshøjskolen Absalon i Næstved, er klar til start med 10 kursister til august. Også Region Hovedstaden og Region Syddanmark er intereserede i uddannelsen. Foto: Jens Wollesen. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Efter udskudte brystkræft-tjek: Ny uddannelse skal få bugt med ventetid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter udskudte brystkræft-tjek: Ny uddannelse skal få bugt med ventetid

Sjælland - 24. juni 2021 kl. 08:34 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Mangel på hænder betyder, at tusindvis af kvinder i Region Sjælland lige nu ikke får tilbudt brystkræftscreeninger til tiden. SOm tidligere omtalt på SN.dk har omkring 10.000 kvinder mellem 50 og 69 år har indtil videre måttet vente i op til to et halvt år på at blive undersøgt mod de maksimalt to år og tre måneder, som er den maksimale frist ifølge de nationale retningslinjer på området.

Ifølge Carsten Varney, ledende radiograf ved Sjællands Universitetshospital (SUH), har den afdeling på SUH i Roskilde, der tager sig af undersøgelserne, sat massivt ind for at nedbringe efterslæbet på den korte bane.

Men på den lange bane er der nu en løsning på vej, der skal afhjælpe problemet med de manglende hænder på den lange bane, fortæller han.

- Region Sjælland og Professionshøjskolen Absalon har fået ja fra Sundhedsstyrelsen til at må oprette en ny uddannelse til mammografi-assistent - eller screeningsassistent, der kan byde de første 10 kursister klar til august, siger Carsten Varney.

- Vi har fået præcis 100 ansøgere til de 10 pladser. Derudover har vi fået forespørgsler fra Region Hovedstaden, der har meldt ind, at de gerne vil have folk ind på uddannelsen, og Region Syddanmark har også meldt ind, at de er interesserede, tilføjer han.

Carsten Varney er en af flere oplægsholdere på et virtuelt topmøde torsdag om brystkræftscreeninger, herunder hvordan man sikrer borgerne undersøgelser til tiden og af tilstrækkelig kvalitet. Ikke bare i Region Sjælland men i hele landet. Mødet afholdes mellem fagfolk og politikere.

Her vil han tage budskabet om den nye godkendte uddannelse med.

Uddannelsen til screeningsassistent er dog kun det første af to initiativer, der skal sikre, at der er nok kapacitet til, at kvinder i Region Sjælland kan få de undersøgelser til tiden, de har ret til og krav på.

Det andet initiativ er en egentlig radiograf-uddannelse, som også S-regeringen har spillet ud med, at man ønsker at oprette i Næstved. Regionen har tidligere meldt ud, at den kan være klar i sommeren 2022. Hvis den vel at mærke bliver godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Lykkes det også regionen at få radiograf-uddannelsen, er Carsten Varney optimist, når et gælder ventetiderne på brystkræftundersøgelser.

- Hvis vi lykkes med begge ting, så har vi en rigtig god chance for at lykkes i forhold til både at løfte undersøgelser inden for kræftpakkerne, inden for brystkræftscreeningerne og i det hele taget i forhold til at forbedre rekrutteringen af sundhedsfagligt personale til Region Sjælland, siger Carsten Varney.

Mindre ventetid godt

Avisen har spurgt Kræftens Bekæmpelse, hvordan de ser på den nye uddannelse som mammografi-assistent på patienternes vegne.

Herfra lyder svaret, at man ikke umiddelabrt vil udtale sig om den nye uddannelse, før den er sat i verden. Men:

- Vi er godt tilfredse med, at der bliver afsøgt forskellige muligheder for at afhjælpe ventetiden på mammografiscreeninger, lyder det i en kommentar fra Janne Bigaard, overlæge i Kræftens Bekæmpelse.

De første 10 mammografi-assistenter ventes at være uddannet til december.