Efter sporarbejde og togbusser: Ny køreplan lover flere og hurtigere tog

Efter flere år med store sporarbejder på især Sydbanen Ringsted-Nykøbing F., er der færre uger med sporarbejder i 2022. Til gengæld er det på de strækninger, langt de fleste tog skal igennem. De seneste år har togpendlerne på flere sjællandske strækninger måtte udholde store sporarbejder. Og 2022 bliver ingen undtagelse. Til gengæld så rammer sporarbejderne først og fremmest i sommerferien i juli og i august, hvor der er færrest rejsende i løbet af året. Dels skal Banedanmark fortsætte med at renovere Danmarks travleste strækning mellem København og Høje Taastrup, og så skal der udføres vedligehold af jernbanen på strækningen Ringsted og Roskilde. - De to sporarbejder ligger på hovedstrækningerne, som berører stort set al togtrafik på tværs af landet. Og hvis der sker noget, så risikerer det at forplante sig til andre strækninger. – Der bliver tre uger med total spærring Høje Taastrup og København og fire uger mellem Roskilde og Ringsted. Men de bliver til gengæld planlagt i sommerferien, hvor der traditionelt er færrest, der tager toget, siger Tony Bispeskov. Ud over total-spærringerne vil der også være en række uger, hvor togene stadig kører, men dog med færre afgange, end normalt. Ifølge DSB’s informationschef er det i øjeblikket uklart, hvornår og hvor meget, det i sidste ende vil dreje sig om. Ifølge de foreløbige planer på Banedanmarks hjemmeside drejer det sig dog om reduceret togdrift syv uger før og syv uger efter de tre ugers totale spærring på strækningen Høje Taastrup-København, mens der vil være ni uger med reduceret togdrift efter sommerens total-spærring på strækningen Roskilde-Ringsted.

- Selvom vi faktisk stopper flere steder end i dag, bliver rejsetiden den samme eller lidt kortere. Det skyldes, at vi indsætter nye el-lokomotiver, der accelererer langt hurtigere end de gamle diesel-lokomotiver, vi nu skrotter. Det giver os mulighed for at betjene flere byer undervejs og åbner op for, at folk fra flere byer ude på Sjælland får bedre mulighed for at tage toget til Roskilde Universitet i Trekroner, siger Tony Bispeskov.