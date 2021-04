Østbanen har over en million rejsende hvert år. Togene har kørt med maks. 70 km/t siden december 2019 efter et sikkerhedstjek viste, at banens skinner er så nedslidte, at man ikke kunne opretholde en fatgrænse på 100 km/t. Foto: Henrik Fisker.

Efter pres fra V og SF: Regeringen lover plan for Østbanen

Sjælland - 21. april 2021 kl. 10:41 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Efter at have rystet på hovedet og gang på gang afvist at finde penge i over et år, lover regeringen nu at fremlægge en plan, der sikrer penge til at udskifte de nedslidte skinner på Østbanen.

Det står klart efter en forespørgselsdebat i Folketinget tirsdag aften om Østbanen og landets øvrige lokalbaner, hvor SF og Venstre indkaldt Transportminister Benny Engelbrecht og indenrigsminister Kaare Dybvad (begge S).

Her fik udsigten til et flertal uden om regeringen, Socialdemokratiet til at nikke ja til en aftale med de tre støttepartier SF, De Radikale og Enhedslisten om, at regeringen skal komme med et oplæg i de igangværende infrastrukturforhandlinger til, hvordan skinnerne på Østbanen kan reddes.

- Regeringen har flyttet sig og er kommet os i møde. Det er bare rigtig godt. Hvad løsningen så bliver, og hvordan pengene skal findes, det må vi så bokse med i forhandlingslokalet, siger SF's transportordfører Anne Valentina Berthelsen.

Region Sjælland, der har ansvaret for banen, har ikke i mere end et år fastholdt, at man ikke har cirka 510 millioner kroner i kassen, som en skinnerenovering i værste fald løber op i. Ifølge regionen er pengene så små, at man ikke engang har råd til at låne til nye skinner.

Derfor havde Venstres Jacob Jensen også gerne set, at et flertal havde pålagt regeringen at øge statens tilskud til Østbanen og landets 12 andre lokalbaner ved de kommende økonomiforhandlinger mellem regeringen og Danske Regioner senere på sommeren.

- Men jeg er meget tilfreds med det her. Hvis ikke regeringen kommer op med en ordentlig løsning i infrastrukturforhandlingerne, så har vi stadig mulighed for at samlet et alternativt flertal, der pålægger regeringen at finde pengene i økonomiforhandlingerne, siger han.