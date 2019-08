Ifølge DLG mangler danske lanmænd stadig at bjerge to millioner tons afgrøder. I august sidste år var kornet tvangsmodnet på grund af tørken, og høsten derfor stort set alle steder i hus på dette tidspunkt. Foto: Katrine Harvey.

Efter møgår: Sådan tegner landmændenes høst i år

Sjælland - 23. august 2019 kl. 11:41 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Har man hang til øl eller brød, er der grund til at smile, hvis man ser en mejetærsker på de sjællandske marker i disse dage.

Årets høst af blandt andet ølkornet maltbyg og hvede tegner nemlig overordnet set til at blive den bedste i flere år for de sjællandske landmænd. Det fortæller Jens Ole Pedersen, planteavlschef i landmandsrådgivningsselskabet VKST.

- Vi kommer til få en meget bedre høst end sidste år. De seneste uger med regn har dog betydet, at hvor vi i begyndelsen af august havde armene helt oppe over hovederne, er det hele blevet lidt mere hverdag nu, siger Jens Ole Pedersen.

For maltbyg er der dog både udsigt til gode udbytter og god kvalitet i selve kornet.

- Der er grundlag for at lave masser af god øl til danskerne. Sidste år tørrede byggen for hurtigt af, og kernerne blev for små. Men i år er der rigtig fine kerner i en god kvalitet, siger han.

Mens de sjællandske landmænd i snit høstede fire-fem tons byg per hektar sidste år, ligger høsten i snit mellem seks-otte tons byg per hektar for landmændene i år.

Også udbytterne på hvede tegner så godt, at danskerne igen kan købe brød med dansk hvede frem for importeret.

Her ligger udbyttet for en del landmænd helt oppe på 10 tons per hektar. Også det er et godt stykke over de sidste par år.

- Men her betyder det også noget for det gode udbytte, at landmændene har fået lov til at gøde mere end tidligere. Det betyder, at hveden får en kvalitet, der gør den brugbar som brødhvede, siger han.

Regn driller

Selv om Danmark er et lille land, er der alligevel så store klimaforskelle, at kornet i kystområder er modnet hurtigere end længere inde i landet. Det betyder, at mange landmænd midt på Sjælland stadig har nogle høstdage tilbage endnu. Og der spiller de næste dages vejr en rolle for, hvor godt deres høstudbytte bliver.

For når kornet står for længe, risikerer det at blive så langt, at det lægger sig ned. Kommer der regn og fugt, kan det i værste fald begynde at spire igen.

- De seneste dage med regn og ustadigt vejr har betydet, at nogle landmænd ikke har kunnet høste de sidste 10 dage. Der vil der da være nogen, der står og ser på det, som bliver lidt nervøse for, om de kan få værdierne bjærget i sidste ende, siger Jens Ole Pedersen.