Efter massiv kritik af mimrekort: Movia bøjer sig

Den seneste tid har man kunne læse om den bekymring, som DOTs forslag om at harmonisere pensionistrabatterne på Sjælland, efter samme model som vest for Storebælt, har skabt, blandt de mest berørte borgere, interesseorganisationer og blandt politikere på Christiansborg.

Parterne i DOT har fået kritik af Rigsrevisorerne for ikke at løse den påkrævede harmoniseringsopgave. At gøre ingenting er derfor ikke en mulighed for DOT - eller parterne bag: DSB, Metroselskabet og Movia.

Det gør ondt at læse om eksempler på borgere, der får over 400 pct. dyrere rejser med den kollektive transport, og det hjælper ikke, at konsekvensberegningerne af reformen er meget komplekse. Debatten gør indtryk på Movias bestyrelse og parterne i DOT.

En vanskelig reform

Tilbage står så spørgsmålet om måden DOT gennemfører reformen på. Kan vi gøre det bedre?

For Movias bestyrelse har det hele tiden stået klart, at der er tale en vanskelig reform, som vil vække mange følelser. Når nogle får op mod 90 pct. rabat, mens mange andre ikke får adgang til rabat, siger det sig selv, at det er en svær opgave at udligne rabatten, uden at det går hårdt ud over nogle få.

Dem, der rammes økonomisk, bryder sig selvfølgelig ikke om det, og for nogle vil det kunne betyde, at de må rejse mindre fremover. De bliver kede af det og oplever, at deres muligheder begrænses.

Det kan ingen argumentere imod. Omvendt vil der være andre sjællandske pensionister, der med de nye priser, vil få flere muligheder - og forventeligt også rejse mere. Hvilket hensyn skal veje tungest?

Når man som beslutningstager ser den nuværende pensionistrabat oppefra, og når opgaven er at tilgodese den samlede gruppe af pensionister på Sjælland, så er det svært at forklare eller forsvare en rabat, som kun er rigtig god for få. DOTs reformforslag er derfor en model, hvor rabatten samlet set omfordeles.

Ifølge forslaget på bordet får 150.000 pensionister billigere rejser, mens 60.000 får dyrere rejser. 2.000 får over 200 pct. dyrere rejser. Flere i Syd- og Vestsjælland får mere glæde af rabatten.

Flere, der ikke rejser mange gange om ugen, får også mere glæde af rabatten - også pensionister i hovedstadsområdet. Rabatten udlignes, så der gives 40 pct. på rejsekort, yderligere 20 pct. uden for myldretid, og 25 pct. rabat på pendlerkort, som stadig kan købes på pap, hvis man ikke vil have sit pendlerkort på rejsekort.

Samtidig ophæves spærretiden, så man kan rejse med rabat hele døgnet.

Det er positivt, at Ældre Sagen, Forbrugerrådet og mange transportordførere ser gode takter i DOTs forslag, både når det handler om at fordele rabatten mere jævnt til glæde for pensionisterne i Syd- og Vestsjælland og de pensionister over alt på Sjælland, der ikke rejser mange gange om ugen, og når det handler om at fjerne spærretid og øge rabatten på Rejsekortet. Det vil vi i Movias bestyrelse gerne kvittere for.