Efter hackerangreb: Bauhaus kører for nedsat kraft

Byggemarkedskæden Bauhaus er i løbet af weekenden udsat for et hackeranggreb.

Byggekæden beder også kunderne have ekstra stor tålmodighed med den telefoniske kundesupport, der får mange opkald og mails fra kunder samtidig med, at de ansatte stadig har begrænset adgang til Bauhaus' it-systemer.

- Vi arbejder på højtryk med at adressere IT-udfordringerne. Det er for tidligt at sige noget om, hvor længe vi skal bruge på at få systemerne fuldt tilbage. Vi kan også løbe ind i kapacitetsbegrænsninger på den korte bane ved den nøddrift vi kører med vores it- og betalingssystemer, men indtil videre er vi heldigvis i stand til at holde varehusene åbent, siger Mads Jørgensen, administrerende direktør i Bauhaus, i en pressemeddelelse.