Skandalen om mangelfulde brystkræft-undersøgelser på Ringsted sygehus i periode 2013-2017 fik regionsrådspolitikere til at sætte skub i flytningen af brystkræftundersøgelserne fra Ringsted til Sjællands Universitetshospital. Men det skal gøres ordentligt, mener politikerne. Foto: Jørgen C. Jørgensen.

Efter brystkræft-skandale: Sygehus-lukning skudt til hjørne

En ny plan, der for første gang har sat datoer for nedlukningen af sygehusaktiviteter på sygehuset, er nemlig blevet afvist af et enigt forretningsudvalg i Region Sjælland og sendt retur til grundigere behandling.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her