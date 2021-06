Efter skandalen med PFOS-forgiftet brandskum fra brandskolen i Korsør er flere andre potentielle PFOS-forureninger dukket op i blandt andet Vordingborg, Roskilde og Helsingør Kommuner. Flere kan være på vej, og nu skal det undersøges, hvor voldsomme forureningerne er. Foto: Anders Ole Olsen

Efter brandskum-skandale: Flere forureninger lurer

Sjælland - 02. juni 2021 kl. 11:14 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Mens 181 borgere fra Korsør afventer svar fra Holbæk Sygehus på, om de er blevet syge af at have indtaget forgiftet kød fra kalve, der gik rundt ved en gammel brandskole, er landets regioner og kommuner ved at grave nye potentielle forureninger med de giftige fluorstoffer PFAS og PFOS frem.

I fire regioner, Sjælland, Hovedstaden, Syddanmark og Nordjylland, har indledende screeninger vist, at der er 280 steder, hvor der potentielt kan have været forurening med PFAS og PFOS. Heraf 55 i Region Sjælland (se listen nedenfor) og 88 i Region Hovedstaden.

Langt de fleste steder, der lige nu er til vurdering hos landets kommuner, bliver eller vil blive frikendt, fordi regionernes liste medtager alle adresser, hvor der de sidste mange årtier kan have været brandvæsens-relaterede aktiviteter. Men ikke nødvendigvis brandslukningsøvelser.

De foreløbige tilbagemeldinger fra kommunerne tyder dog også på, at der er andre mulige forureninger rundt om i landet, der skal ses undersøges nærmere på.

Gammel flyvestation i søgelyset I Region Sjælland gælder det en brandøvelsesplads på den tidligere Flyvestation Avnø i Vordingborg Kommune, hvor der i dag er et naturcenter, samt en gammel losseplads i Roskilde, der i dag fungerer som idrætsanlæg. Flere potentielle forureninger kan dukke op i løbet af de næste uger i takt med, at kommunerne vender retur til Region Sjælland.

- Vi er nødt til at have et samlet overblik over alle potentielle forureninger, før vi for alvor dykker ned i det og prioriterer den videre indsats. Vi vil begynde der, hvor det så at sige ser værst ud inden for vores prioriterede indsatsområder, som er boliger eller børnehaver eller grundvand, der skal beskyttes, siger Henrik Jannerup, chef for jordforurening og grundvandsbeskyttelse i Region Sjælland.

Mens det er uklart, om brandøvelser på den tidligere Avnø Flyveplads har ført til forurening af Avnø Fjord, nærliggende søer og grundvandet, så er forureningen i Roskilde ikke til fare for mennesker eller drikkevand, lyder den umiddelbare vurdering fra Roskilde Kommune.

Indtil begyndelsen af 1990'erne havde forsvaret en flyveskole på Avnø i Vordingborg Kommune, hvor der gennem årene har været afholdt brandøvelser. Senere hen er stedet blevet omdannet til et populært naturcenter på grund af områdets mange fugle, herunder havørne, og sæler. Foto: Henning Gøtz.

Fund bekymrer ikke I Region Hovedstaden er man stadig i gang med at danne sig et overblik over, hvor der kan have foregået brandøvelser, og om stederne er tjekket for forureninger med PFAS og PFOS, oplyser regionen til Sn.dk.

Men det står klart, at regionen skal ud og foretage prøver for forurening på en brandskole i Helsingør. I Hedehusene er der fundet PFOS i grundvandet under et gammel beredskabscenter. Men dog i så lave koncentrationer, at Høje Taastrup Kommune har meldt ud, at borgerne ikke bør være bekymrede.

25 gange over grænse I Region Syddanmark har man opsporet 90 steder, der er registreret under brancherne: lufthavne, Forsvaret eller lokale brandvæsner, som potentielt kan have været brandøvelsespladser. Det er dog ikke det samme som, at der har været afholdt brandøvelser med PFOS-holdigt brandskum, understreger Agnieszka Bentzen, geolog i Region Syddanmark, til Sn.dk

Hun fortæller, at der i hvert fald er én lokalitet, hvor man har konstateret forurening med PFAS-stoffer i grundvandet, som myndighederne nu skal granske nærmere. Det sker, efter regionen har målt PFAS-værdier på 2,5 mikrogram pr. liter - eller hvad der svarer til 25 gange over kvalitetskriteriet for drikkevand på 0,1 mikrogram pr. liter.

Trods den voldsomme overskridelse af kriteriet, er det for tidligt at sige, om man skal bekymre sig over forureningen, lyder det fra Agnieszka Bentzen:

- De prøver, vi har, stammer ikke fra en fuld undersøgelse. Så for at vide, om man skal være bekymret eller ej ,så skal man have det store overblik. Det overblik kan vi og kommunerne først rigtig danne os, når vi har fået en branchebeskrivelse for brandøvelsespladser fra Danske Regioner. Først derefter ved kommunerne og vi i regionerne mere præcist, hvad der skal ledes efter og undersøges, siger hun til Sn.dk.

Branchevejledningen over, hvordan man skal kortlægge og håndtere forureninger på brandøvelsespladser, udarbejdes af Danske Regioner og ventes klar omkring 1. juli.

Om PFOS, PFAS og sagen fra Korsør Kort før nytår blev der fundet meget høje koncentrationer af PFOS i det lokale spildevand i Korsør. PFOS blev forbudt og udfaset i Danmark fra 2006, men har kunnet bruges lovligt frem til 2011.



Forureningen stammer fra en nærliggende brandskole, hvor man indtil 2001 har brugt brandhæmmende skum, der har indeholdt PFOS.



Da stoffet blev fundet i kød fra køer, der havde græsset i området, viste det sig, at koncentrationerne var 63 gange over tolerancetærsklen, for hvad et voksent menneske må indtage. Op imod 200 lokale borgere menes at have spist PFOS-forurenet kød.



PFAS (perfluoroalkylated substances) er en gruppebetegnelse for en række forskelle fluor-stoffer, hvoraf PFOS (perfluorooctansulfonsyre) er en af de mest almindelige.



Ud over brandskum har PFOS tidligere været brugt som imprægnering-stof i blandt andet regntøj, pizzabakker og popcornposer, fordi det har en vand- og fedtafvisende effekt.



PFAS og PFOS forøger kolesteroltal, svækker immunsystemet og giver lav fødselsvægt til spædbørn.



Stoffet mistænkes desuden bl.a. for at være kræftfremkaldende, hormonforstyrrende og give nedsat fertilitet.



PFOS er en såkaldt evighedsforurening, der ikke nedbrydes i naturen. Den såkaldte halveringstid for PFOS er 41 år.



Kilder: Miljøstyrelsen, Region Sjælland, Slagelse Kommune samt Sn.dk's egne oplysninger

Midtjylland ikke klar Sn.dk har været i kontakt med Region Nordjylland og Region Midtjylland.

Region Midtjylland oplyser til avisen, at man endnu ikke har en bruttoliste over potentielle PFAS- og PFOS-forureninger klar. Men her er der fokus på potentielle forureninger på en gammel brandstation ved Holstebro og et område ved Flyvestation Karup, hvor der har været brandøvelser. Ifølge Region Midtjylland dog ikke i en størrelsesorden, der foreløbigt giver anledning til bekymring.

Region Nordjylland oplyser, at man har kigget på 47 steder med potentielle forureninger med PFOS og PFAS. Men kun ét af stederne har givet anledning til,at det nu skal undersøges nærmere.