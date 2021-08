Se billedserie Søndag udbrød der brand i en hybridbil, som betød at naboer måtte avakueres eller lukke døre og vinduer, mens brandfolk måtte hente et specialkøretøj ind fra Gentofte fordi de ikke kunne slukke branden i bilens batteri. Foto: Thomas Olsen.

Send til din ven. X Artiklen: Efter brand i hybridbil: Kan ikke være rigtigt, der ikke er styr på sikkerheden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Efter brand i hybridbil: Kan ikke være rigtigt, der ikke er styr på sikkerheden

Sjælland - 05. august 2021 kl. 06:17 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Det kan ikke være rigtigt, at man vil have danskerne til at købe elbiler og hybrid-biler uden at have styr på brandberedskabet omkring de grønne biler.

Sådan lyder det fra Venstres Folketingsmedlem Louise Schack Elholm, der er valgt i Sjællands Storkreds og bosat i Sorø. Her udbrød der søndag brand i en hybridbil, der udvikldede giftig røg som tvang naboer indendøre, mens brandfolk måtte tilkalde et specialkøretøj fra Gentofte for at få slukket ilden i bilens batteri.

- Når nu vi gerne vil have så mange grønne biler ud og køre på vejene i de kommende år, så må man da også have gjort sig nogle tanker om, hvad man stiller op, hvis der opstår en brand i de her bilers batteri. Det har jo har vist sig, at der er store problemer med at slukke brande i bilernes batteri, og så er det altså et problem, hvis der ikke er styr på sikkerheden, siger Louise Schack Elholm.

Danske Beredskaber har tidligere her på Sn.dk efterlyst brandregler i carporte, P-kældre og P-huse, og Louise Schack Elholm vil nu have afklaret, hvilke beredskabsplaner og regler der er for at mindske ricisiene ved en eventuel brand i en eldreven bil.

I første omgang har hun stillet en række spørgsmål til Klima- Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen om (S) om sagen. Og hvis han ikke kan svare, må spørgsmålene sendes videre til andre relevante ministre:

- Hvis ikke der er et ordentligt beredskab på det her område, må det være rettidigt omhu at komme i gang. Hvis et stort politisk flertal i Folketinget lægger op til, at folk skal købe en grøn bil, så skal der være styr på, hvad man skal gøre, hvis det går galt, siger hun.

SN.dk arbejder på at få en kommentar samt svar på en række spørgsmål om de manglende krav og regler til brandsikkerheden for eldrevne biler og ladestandere hos Bolig- og Indenrigs-ministeriet samt hos Beredskabsstyrelsen.

Ministeriet oplyser, at ansvaret for beredskab og brandsikkerhed i blandt andet P-huse deles mellem flere ministerier og styrelser, hvorfor et svar trækker ud. Ministeriet oplyser, at man på grund af ferietiden ikke har mulighed for at svare før i næste uge.

Samme svar har vi indtil videre fået af Beredskabsstyrelsen.