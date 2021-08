Styrelsen for Patientsikkerhed kræver, at Høje Taastrup og Esbjerg Kommuner sænker indholdet af PFOS i seks drikkevandsboringer, der forsyner flere af kommunernes borgere med drikkevand. Foto: Britt Nielsen

Efter PFOS-stramninger: Drikkevand i to kommuner skal fortyndes og renses for farlige fluorstoffer

Sjælland - 26. august 2021 kl. 16:24 Af Lisbeth Jansen og Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Seks vandværker i Høje-Taastrup og Esbjerg Kommuner skal sænke indholdet af PFOS i det drikkevand, der bliver sendt ud til borgerne. Eksempelvis ved at blande det med rent vand fra andre vandboringer.

Sådan lyder det fra Styrelsen for Patientsikkerhed, efter de to kommuner selv har henvendt sig, fordi indholdet af PFOS og tre andre af de mest almindelige skadelige fluorstoffer, forkortet PFAS, overstiger de nye grænseværdier, myndighederne indførte kort før sommerferien i kølvandet på PFOS-skandalen fra Korsør.

- Indholdet af PFOS i boringerne udgør ingen betydende sundhedsrisiko. Men indholdet skal bringes ned under kvalitetskriteriet så hurtigt, som det realistisk set kan lade sig gøre. Det gør vi ud fra et forsigtighedsprincip, fordi vi ved, at PFAS-stoffer ophober sig i kroppen, siger Anne Hempel, overlæge i Styrelsen for Patientsikkerhed, til Sn.dk.

Grænseværdi skærpet voldsomt Indtil juni måned var grænseværdien for PFAS i drikkevand 100 nanogram - eller 0,1 mikrogram - pr. liter for 12 forskellige PFAS-stoffer. Nu er der kommet en grænseværdi mere på to nanogram pr. liter for de fire mest almindelige og udbredte PFAS-stoffer, herunder PFOS. Altså tæt på 50 gange mindre.

Med de nye grænseværdier fulgte samtidig en ordre om, at landets Kommuner skal kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis de finder PFAs-værdier over den nye grænseværdi. Og det er det, Esbjerg og Høje-Taastrup Kommuner har gjort.

Politikere vil sikre renere drikevand hurtigere I Høje-Taastrup er der i de tre vandværker fundet seks, tre og to nanogram PFAS-stoffer pr. liter.

Kommunen har i første omgang lagt op til at give de tre vandværker indtil 1. marts næste år til at få sænket PFAS-værdierne under grænseværdien. Men det mener politikerne i kommunens Plan- og Miljøudvalg ikke er hurtigt nok:

PFOS-skandalen: Sagen kort Kort før nytår blev der fundet meget høje koncentrationer af PFOS i det lokale spildevand i Korsør.

Forureningen stammer fra en nærliggende brandskole, hvor man indtil 2001 har brugt brandhæmmende skum med PFOS.

Siden er det først kommet frem, at PFOS-foruningen har forgiftet køer, der har græsset og drukket af vandet i området.

For få uger siden viste analyser fra SDU og Holbæk Sygehus så, at at en del af de 187 borgere, der har kødet fra de forgiftede køer i årevis, har store mængder PFOS i kroppen.

En enkelt borger havde en PFOS-værdi på 553 nanogram pr milliliter blod. Normalniveauet er 21,2. Andre borgere lå markant under.

Men i gennemsnit havde de 187 borgere 43 nanogram PFOS pr. milliliter blod, altså det dobbelte af, hvad der er normalt.



I kølvandet på de første PFOS-fund i Korsør skærpede Miljøstyrelsen i juni grænseværdien for PFAS stoffer i drikkevand fra 100 nanogram per liter for 12 PFAS-stoffer til 2 nanogram for de fire mest almindelige PFAS-stoffer: PFOS, PFOA, PFNA og PFHxS. De nye krav baserer sig på anbefalinger fra EU’s fødevareagentur EFSA.

- Meldingen fra Styrelsen for Patientsikkerhed er, at der ikke skal gå for lang tid, og det signal sender vi også. Vi mener ikke, at den givne frist er holdbar, siger Peter Faarbæk (S), der er formand for Plan- og Miljøudvalget.

Hos vandværkerne har man gjort indsigelser, fordi ingen af vandværkerne uden videre kan fortynde vandet selv.

Otte ud af 10 boringer på turistø-vandværk ramt af PFAS I Esbjerg Kommune er der fundet giftige fluorstoffer op til tre gange over grænseværdien.

Størst er problemet umiddelbart på Fanø, hvor otte ud af 10 drikkevandsboringer har så store mængder af et andet giftigt fluorstof PFOA, at det alene sender vandboringerne over de nye grænseværdier.

P... hvad for noget? PFAS (perfluoroalkylated substances) er en gruppebetegnelse for en række forskelle fluor-stoffer, hvoraf PFOS (perfluorooctansulfonsyre) er en af de mest almindelige.

Ud over brandskum har PFOS tidligere været brugt som imprægnering-stof i blandt andet regntøj, pizzabakker og popcornposer fordi det har en vand- og fedtafvisende effekt.

PFAS og PFOS forøger kolesteroltal, svækker immunsystemet og giver lav fødselsvægt til spædbørn.

Stoffet mistænkes desuden bl.a. for at være kræftfremkaldende, hormonforstyrrende og give nedsat fertilitet.

PFOS er en såkaldt evighedsforurening, der ikke nedbrydes i naturen. Den såkaldte halveringstid for PFOS i naturen er 41 år.

I mennesker er den op til 5,4 år.

Selv om fundene ikke er sundhedsskadelige her og nu, står især Fanø med det problem, at man ifølge et brev til Styrelsen for Patientsikkerhed ikke har andre vandboringer, man kan fortynde vandet med.

Derfor arbejder man ifølge kommunen nu på en løsning, hvor man forsøger at rense drikkevandet.

Svendborg må blande drikkevand op Ifølge Fagbladet Ingeniøren er en tredje kommunes drikkevand også ramt af PFAS.

I Svendborg har man måttet lukke en vandværksboring på grund af for store mængder af et tredje PFAS-stof, PFHxS, og dernæst blandet vandet fra den forurenede boring med vandet fra fire andre boringer.