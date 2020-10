EU-støtte til jernbane-opgradering

SJælland: Arbejdet med at opgradere jernbanestrækningen mellem Ringsted over Næstved og Vordingborg til Holeby på Lolland til den kommende Femern Bælt-forbindelse får nu støttekroner fra EU. Det oplyser Sund & Bælt i en pressemeddelelse. EU har nikket ja til at dække halvdelen af omkostningerne til projektering og design af banen i den del af arbejdet, hvor banen udbygges med dobbeltspor, rettes ud til højere hastigheder og hvor der opsættes el-ledninger til fremtidens eltog mellem Ringsted og Nykøbing F. Banen er klar med opgraderingerne i december 2021. De sidste del af banen mellem Nykøbing F og Holeby ventes skal efter planen først være klar senere og senest i 2028, hvor forbindelsen efter planen skal være klar til åbning.